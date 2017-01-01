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Konya-Karaman Hemşehri Buluşması İzmir'de yapıldı



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KONYA (İHA) - Konyalılar Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen "Konya-Karaman Hemşehri Buluşması" Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in katılımı ile yapıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya'nın şehir olarak dünyada önemli platformlarda temsil edilme sürecini anlatarak, bu emaneti gelecek nesillere aktarmak için büyük gayret gösterdiklerini, Büyük Türkiye hedefine katkı sağlamak için birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını söyledi.

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da, Konyalıların yüreğinin İzmir'de attığını gördüğünü ve bundan mutluluk duyduğunu ifade etti. Halk oylamasına kısa bir süre kaldığını ve herkesin sandığa gitmeden iyi değerlendirme yapmasını isteyen Sorgun, "Bu sıradan bir süreç değil. Burada Türkiye'nin geleceği oylanacak, milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçimi yok ama milletimizin geleceğinin seçimi var. Bunun için hangi partiye oy vermiş olursanız olun ama Türkiye adına 16 Nisan'ı ıskalamamak gerekiyor" diye konuştu.

"Yapılamayan projeleri hayata geçirdik"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da Konya-Karaman Hemşehri Buluşmasında bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Memleket sevgisinin renginin her yerde aynı olduğunu anlatan Bakan Elvan, hayatın her alanında Cumhuriyetin geri kalmış yıllarında yapılmayan, yapılamayan projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti. Geçmiş dönemdeki siyasi krizlerden örnekler veren Bakan Elvan, bunların faturasını ülke ekonomisin ödemek zorunda kaldığını, Türkiye'nin şu anda yedi düvele karşı mücadele ettiğini, bunun için de birlikte hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Programa, AK Parti İzmir Milletvekilleri Necip Kalkan, Hüseyin Kocabıyık, Atilla Kaya, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da katıldı.

(İHA-FM-Y)



09.04.2017 14:04:46 TSI

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