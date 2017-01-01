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Halk oylamasına doğru

- Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse:

- "Güçlü iktidarlar, istikrarı getirecek"



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ANTALYA (İHA) - Dostlar Meclisi'nin konuğu olan AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında bilgi verdi.

Dostlar Meclisi'nin bu haftaki konuğu Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Antalya Milletvekili Av. Mustafa Köse oldu. Yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili bilgiler veren Köse, "Bu anayasa değişikliğinin hazırlanışında görev aldım. Tüm maddeler en ince detaylar düşünülerek hazırlandı. Kusursuz bir model yoktur ancak bu anayasa ile getirilen hükümet sisteminin, ülkemiz için en uygun sistem olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Mevcutta yürürlükte olan 1982 anayasasının nasıl hazırlandığını hatırlatan Köse, "Askerler 1982 anayasasını hazırlarken bir kanun çıkardı ve bu anayasanın lehinde konuşmak serbest, aleyhinde konuşmak yasak dedi. Referandumda oy kullanılmaya gidildi, sandıkları askerler koruyor ve oyların kullanıldığı zarflarsa şeffaf. Yani kimin hangi oyu kullandığı belli oluyor. Bugün hazırlanan anayasa değişikliği komisyonda ve mecliste de uzun süre tartışıldıktan sonra şimdi de halkımızın onayına sunuldu ve tarihimiz boyunca 1876'dan bu yana yapageldiğimiz anayasalar içinde Millet tarafından en bilineni oldu" diye konuştu.

"Yüzde 25 oy alan iktidar olamayacak, yüzde 10 oy alan da iktidarın ucundan tutamayacak"

16 Nisan'da halkın onayı ile yürürlüğe girecek anayasa değişikliği ile artık Cumhurbaşkanlığı sistemine geçileceğini belirten Köse, "Bu sistem sayesinde artık koalisyon dönemleri son bulacak. Ülkemize güven ve istikrar gelecek. Artık yüzde 20-25 oy alan bir parti iktidar olamayacak. Yüzde 10 oy alan bir parti iktidarın bir ucundan tutamayacak. Halkın büyük çoğunluğunun oyunu alan kişi, yürütmenin başı olacak" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin tek parti iktidarları döneminde daha hızlı büyüdüğünü ifade eden Köse, Cumhuriyet tarihinde ülkemizin ortalama büyümesinin yüzde 2.7, 15 yıllık Ak Parti iktidarı döneminde ise ortalama büyüme 5.5. Ki bu 15 yılda, dünyada ekonomik kriz yaşandı. Yüzde 50 oy almış partimize kapatma davası açıldı.27 Nisan'da elektronik bildirge yayınlandı. Gezi eylemleri düzenlendi. 17-25 Aralık ve en sonunda da 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşandı. Sınırımızda savaşlar var. Bu kadar olumsuzluğa rağmen, Cumhuriyet tarihinin iki katı büyüme oldu. Bu güçlü ve tek başına iktidar sayesinde oldu" dedi.

2001 yılında yaşanan ekonomik krizi hatırlatan Milletvekili Mustafa Köse, "Cumhurbaşkanı Sezer, Başbakan Ecevit'e anayasa kitapçığı attı. Anayasa kitapçığı masanın bir ucundan diğer ucuna gidene kadar gecelik faizler yüzde 7500 oldu. Türk lirası yüzde 39 değer kaybetti ve binlerce işyeri kapandı. 15 Temmuz ülkemiz alçak bir darbe girişimi yaşadı. Cumhurbaşkanımıza suikast düzenledi hainler. Halkımızın üzerine tanklarla yürüdü, uçaklarla bomba yağdırdı yüzlerce vatandaşımızı şehit etti. Ancak bir tek işyeri kapanmadı. Çünkü halkımızın hükümete güveni vardı. İşte yeni sistemde artık hep güçlü iktidarlar olacak" diye konuştu.

Türkiye'nin artık siyasi krizlerle uğraşacak vaktinin olmadığını sözlerine ekleyen Köse, "Dünyanın gözü bizim üzerimizde. Çevremiz yangın yeri. Bunun için bizim her zaman uyanık ve güçlü olmamız gerekir. Sadece halkımız değil, tüm Müslüman alemi, tüm mazlumlar güçlü bir Türkiye istiyor. Güçlü Türkiye'nin yolu da, birlik ve beraberliğimizi bozmadan, güçlü iktidarlarla sürekli büyümek. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bunu sağlayacak" dedi.



09.04.2017 14:08:00 TSI

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