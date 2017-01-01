09 NİSAN 2017
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Adana'da karnaval coşkusu

09 Nisan 2017 Pazar, 14:10
Adana'da karnaval coşkusu
Adana'da karnaval coşkusu
- Nisan'da Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 5'inci kez düzenlendi
- Portakal Çiçeği Karnavalı'nın ruhunu yansıtan kostümler arasından Adana'dan Cemre Yiğitşahin'in tasarladığı kostüm birinciliği kazandı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - "Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı" bu yıl da on binlerce insanı Adana'da buluşturdu.
Kenti büyük bir şölen alanına çeviren karnavalda düzenlenen etkinliklere katılanlar coşkuya ortak olurken, rengarenk giysileriyle sokak ve caddeleri doldurdu. Kentin önemli caddelerinde ve karnaval alanında büyük yoğunluk yaşandı.
Yurtiçinden ve yurtdışından gelen binlerce kişiyi Adana'da buluşturan karnavalda, eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivite de yer aldı.
50 binden fazla kişinin katıldığı, Kolpa ve Pandora Gruplarının verdiği konserde ise eğlence zirveye ulaştı. Redd Grubu ve Umut Kuzey'in konserleri de büyük ilgi çekti.
Karnaval alanında kurulan stantlarda portakal çiçeği temalı el yapımı ürünlerin satışlarında patlama yaşandı.
Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir önderi Ali Haydar Bozkurt, son 2 yıldır kortej olmamasına rağmen halkın karnavala sahip çıktığını belirterek, "Yola çıkarken hedeflediğimiz gibi karnaval artık "halkın karnavalı. Çok daha uzun bir süre için hedeflediğimiz konuma, 5 yıl gibi bir sürede ulaşmayı başarmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.
Karnaval için ünlü simalar bu yıl da Adana'ya akın etti. Bu yıl beşincisi düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'na çok sayıda sanatçı ile birlikte iş ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim de katılıyor.
Geçen yıl aramızdan ayrılan ünlü besteci, söz yazarı ve müzisyen Attila Özdemiroğlu, Mimar Sinan Amfi Tiyatro'da adına düzenlenecek konserle anıldı. Ücretsiz olarak düzenlenen konserde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın eşliğinde Nükhet Duru, Meltem Cumbul, Güvenç Dağüstün ve Gripin Attila Özdemiroğlu bestelerini seslendirdiler.
"Kostüm Tasarım Yarışması" her yıl olduğu gibi yine büyük heyecana sahne oldu. Yarışmada, fütüristik moda anlayışı ile Portakal Çiçeği Karnavalı'nın ruhunu yansıtan kostümler arasından Adana'dan Cemre Yiğitşahin'in tasarladığı kostüm birinciliği kazandı. İkinci İstanbul'dan Oğuz Şahin olurken, üçüncülüğü İstanbul'dan Ezgi Gülmen elde etti.
(ADN-Y)

09.04.2017 14:17:50 TSI
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