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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Şahin Polis Teşkilatının 172.yıl dönümünü kutladı

09 Nisan 2017 Pazar, 14:14
Şahin Polis Teşkilatının 172.yıl dönümünü kutladı
Şahin Polis Teşkilatının 172.yıl dönümünü kutladı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türk Polis Teşkilatının, 172 yıllık tecrübe ve birikimiyle, milletin barış, huzur ve emniyet içinde yaşamasının en büyük güvencelerinden biri olduğunu belirtti. Emniyet teşkilatının, kamu düzeninin temini, halkımızın huzur ve güven içinde yaşaması, insan haklarının korunması, hukukun uygulanması görevlerini, büyük bir fedakarlıkla yerine getirdiğini ifade eden Şahin, "Ülkemizdeki güven ve istikrar ortamının, halkın refah ve huzurunun korunmasında en büyük güvence Türk Polis Teşkilatıdır. Polis teşkilatımız halkımızın huzur, güven ve barış içerisinde yaşaması için yüksek vazife şuuruyla görevini yerine getirmektedir. Polisimiz, terörle ve örgütlü suçlarla mücadelenin yanı sıra, suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasında da dikkat çekici performansı ve başarılarıyla halkımızın güven ve desteğini kazanmıştır.Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, büyük bir özveriyle ve hizmet aşkıyla çalışan bütün polislerimize şükranlarımı sunuyor, başarı dileklerimi, selam ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.
(AK-SD-Y)

09.04.2017 14:21:41 TSI
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