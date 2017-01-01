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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Rektör Gündoğan'ın Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 172. Yıldönümü mesajı

09 Nisan 2017 Pazar, 14:16
Rektör Gündoğan'ın Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 172. Yıldönümü mesajı

ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 172. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Rektör Gündoğan, canlarını hiçe sayarak milletin huzuru ve devletin bekası uğruna görev yapan, kahramanlıklarıyla göğsümüzü kabartan polis teşkilatının kuruluşunun 172. yılını kutladı. Gündoğan, "Devletine bağlı, milletiyle her zaman beraber olan polis teşkilatımızın Ülkemiz için ne kadar değerli olduğunu üniformalı teröristlerin tertip ettiği hain darbe girişimine karşı milletimizle omuz omuza verdikleri mücadele sırasında bir kere daha gördük. Polis Haftası ve Polis Günü vesilesiyle, görevleri başında hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor; gazi olan polislerimize ve değerli ailelerine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
(KÇ)

09.04.2017 14:24:02 TSI
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