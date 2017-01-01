YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muhasebeciler 27. Anadolu platformu Niğde'de buluştu

Muhasebeciler 27. Anadolu platformu Niğde'de buluştu



(Fotoğraflı)



NİĞDE (İHA) - Her yıl değişik şehirlerde toplanan Muhasebeci ve Mali Müşavirler, bu yıl Niğde'de bir araya geldi.

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen programa Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu,AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Nitso Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Niğde Mali Müşavirler Odası Başkanı Hikmet Bekil çevre illerden gelen Mali Müşavirler oda başkanları ve Niğde'de faaliyet gösteren Mali Müşavirler katıldı.

2 oturum halinde gerçekleşen ve 15 ilin muhasebecilerinden oluşan Anadolu Odaları Platformu toplantısında açılış konuşmasını yapan Niğde SMMMO Başkanı Hikmet Bekil Mali Müşavirlerin ülke ekonomisinde çok önemli yer tuttuğuna değinirken oda olarak sürdürdükleri faaliyetlerden bahsetti.

Psikiyatristlere göre mutlu olmanın formülü , iyi bir doktor, iyi bir avukat ve iyi bir muhasebeciden geçtiğini söyleyen Hikmet Bekil; '' İyi bir muhasebeci olmak için mesleğinin gereğini iyi yapmak gerekir. İşini iyi yapan muhasebeciler olalım ki, ülke gündeminde söz söyleme hakkımız olsun. Meslektaşlarımızın bütün konularda görevini en iyi şekilde yapması gerekir. 85 çalışanımızın olduğu bir ilde 72 kişinin katılımıyla bilirkişilik kursları düzenledik. Yine tespit ettik ki, Ticaret Liselerinde ve Ömer Halisdemir Üniversitesinin meslek okullarında kullanılan bilgisayarlı programlarla, piyasada kullanılan programlar birbirinden farklı. Rektörümüzün yardımlarıyla piyasada kullanılan programlara uygun içerikleri anlattık. Niğde Mali Müşavirler olarak SODES kapsamında Niğde Valiliği'ne bir hibe projesine müracaatta bulunduk. Eğer projemiz kabul edilirse bayan elemanları 10 ay boyunca ön muhasebe elemanı olarak yetiştirmek istiyoruz ve bu sorumluluğu almaya oda olarak hazırız.'' dedi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan ise yaptığı konuşmada TÜRMOB'un camianın yaşamış olduğu sorunları, almış oldukları görüşleri anında ilgili Bakanlıklara iletildiğini, iş birlikleri ile mesleki anlamda önemli adımların atılacağını, yaşanan sorunların kısa sürede çözümleneceğini umduklarını ifade etti.

(MB-YE-AÖ-Y)



09.04.2017 14:25:28 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER