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Baydar'dan 10 Nisan Polis Günü mesajı



(Fotoğraflı)



Ahmet Rıfat Vural

ARDAHAN (İHA) - AK Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar, 10 Nisan Polis Günü nedeni ile bir mesaj yayımladı.

Baydar, Türk polisinin her zamankinden daha büyük bir fedakarlıkla toplumun huzur ve güveni için büyük rol oynadığının altını çizdi.

Baydar mesajında, "Anayasa ve yasalardan aldığı güçle bu meşakkatli görevi yapan emniyet teşkilatımız; temel hak ve özgürlüklerin korunmasına, güven duygusunun tesisine hizmet eden çok önemli bir teşkilattır. Ülkemizin ve milletimizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğimizin devamlılığı için de vazgeçilmez bir unsur olan polisimiz, köklerinden aldığı güçle bugün de cansiperanedir. Terörün acımasız ve hain yüzü ile bu denli karşı karşıya kaldığımız bugünlerde de emniyet teşkilatı mensuplarımızın, nasıl vatansever, nasıl fedakar bir mücadele içinde olduklarını hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz. Millet olarak hepsine minnettarız.

Böylesi hayati ve kutsal bir görevi yerine getirmenin zorluklarını hepimiz takdir ediyoruz ki; bugün hükumetimizin polis kardeşlerimiz ve ailelerine, polis şehitlerimiz ve ailelerine yönelik destekleri de bu farkın gereği olarak hayata geçmektedir. Toplumu oluşturan fertler olarak bizlere düşen de; canını hiçe sayarak özveriyle görev ifa eden polisimizin yanında olmaktır. Emniyet Teşkilatımızın ve polisimizin, bundan sonra da şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle, hizmetlerini aynı yüksek şuurla ve halkla bütünleşerek devam ettireceğine inancımız ise tamdır.

Cumhuriyetimizin, hukukun, demokrasinin ve vatan topraklarının huzuru için canla başla çalışan emniyet teşkilatımızın ve tüm polis kardeşlerimizin günlerini kutluyorum. Şehitlik mertebesine erişenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Gazi polislerimizi saygı ve minnetle selamlıyorum" dedi.

(ARV-AT-Y)



09.04.2017 14:32:05 TSI

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