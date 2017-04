YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Çakacak, şehit yakınları gazilerle buluştu

MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, bu milletin asil duruşu, birlik, beraberliği ve kardeşliğinin her türlü gücün üzerinde olduğunu belirterek, "Bu topraklar şehitlerimizin kanı ile sulanmıştır ve dolaysıyla bu vatan onların bize kutsal emanetidir" dedi.

Vali Çakacak, Polis Haftası münasebetiyle İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen akşam yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Polisevinde düzenlenen yemeğe, Vali Çakacak'ın yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Vali Yardımcısı Mehmet Demirezer, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Fatih Erhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Çakacak, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü münasebetiyle düzenlenen yemekte şehit aileleri ve gazilerle bir arada bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür buluşmaları bir nevi aile buluşması olarak nitelendirdiklerini söyledi.

Teşkilat mensuplarının ve ailelerinin Polis Haftasını tebrik eden Vali Çakacak, Türk Polis Teşkilatının geçmişi çok eskiye dayanan köklü bir kuruluş olduğuna dikkat çekerek, teşkilatın 172 yıllık tecrübesi, birikimi ve geleneği ile sahip olduğu kültür, eğitim, donanım, modern imkan ve kabiliyetleriyle uluslararası arenada kendisinden fazlasıyla söz ettiren bir kuruluş olduğunun altını çizdi. Teşkilat mensuplarının vatandaşların huzurunu, güvenini ve asayişini temin etmek amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin 24 saat esasına göre cansiperhane bir şekilde görev yaptıklarına vurgu yapan Vali Özdemir Çakacak, böyle bir hizmeti yerine getirebilmenin çok kolay olmadığını kaydederek, onların bu başarılı çalışmalarının arkasında muhakkak onları her şeyleriyle destekleyen ailelerinin bulunduğunu belirtti.

"Bu yüce milletin birlik, beraberliği ve kardeşliği her türlü gücün üzerindedir"

Bu toprakların çok zor koşullar altında vatan yapıldığına ve yaklaşık 1000 yıldır milletimize vatanlık ettiğine dikkat çeken Çakacak, Anadolu'nun jeopolitik açıdan dünyanın en önemli merkezlerinden biri konumunda olduğunu belirterek, bu yüzden herkesin gözünün bu topraklarda olduğunun altını çizdi. Bir takım çevrelerin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güçlü olmasından, gelişmesinden ve kalkınmasından,

üretmesinden ve vatandaşların refah içerisinde yaşamasından rahatsızlık duyduğunu ifade eden Çakacak, şu an savunma sanayindeki yerli üretimin yüzde 60'ları geçtiğini anımsatarak, "Biz güçlendikçe bize rahat vermek istemiyorlar. Ama bilmiyorlar ki, bu milletin asil duruşu, bu yüce milletin birlik, beraberliği ve kardeşliği her türlü gücün üzerindedir. Bu topraklar şehitlerimizin kanı ile sulanmıştır ve dolayısıyla bu vatan onların bize kutsal emanetidir. Biz, bu emaneti kıyamete kadar muhafaza etmek zorundayız" dedi.

Vali Özdemir Çakacak konuşmasının ardından, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek onlarla bir süre sohbet etti.

