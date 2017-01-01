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Başkan Doğan Diyadin'de



(Fotoğraflı)



İsmail Kurt

KOCAELİ (İHA) - İçişleri Bakanlığı ve AK Parti Genel Merkezince Ağrı'nın Diyadin Belediyesi'ne hizmet danışmanı olarak atanan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, kalabalık bir heyet ile birlikte Diyadin'e gitti.

Aralarında belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri, basın mensupları ve teknik ekipten oluşan bir heyet ile birlikte ikinci kez Diyadin'e giden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan bölgede büyük ilgi gördü. Vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılanan Başkan Doğan, yoğun temasları arasında Diyadinli çocuklara bisiklet dağıttı, çeşitli açılışlara katılıp, Ağrı Valisi Musa Işın ve Diyadin Kaymakamı Olgun Öner'i ziyaret etti. Başkan Doğan, bölgede halkın arasında dolaşıp onlarla da sohbet etti.

(İG-RFK-Y)



09.04.2017 14:34:44 TSI

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