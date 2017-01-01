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Genç Bilaller Ezan Okuma ve Hafızlık Yarışması Kayseri Bölge Finali Yapıldı

09 Nisan 2017 Pazar, 14:30
Genç Bilaller Ezan Okuma ve Hafızlık Yarışması Kayseri Bölge Finali Yapıldı
Genç Bilaller Ezan Okuma ve Hafızlık Yarışması Kayseri Bölge Finali Yapıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

KAYSERİ (İHA) - Genç Bilaller Ezan Okuma ve Hafızlık Yarışması Kayseri Bölge Finali gerçekleştirildi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda yapılan yarışmaya İl Müftüsü Şahin Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, "Kur'an'ın genç muhafızları Hafızlık ve Genç Bilaller Ezan Okuma yarışmasının 6. Bölgesine ev sahipliği yapan Kayserimize 7 farklı ilimizden gelen öğrenci, öğretmen ve idarecilerimiz katıldı.
Genç hafızlarımız ve güzel sesli Bilallerimiz sahne aldı. Yarışmaların yapılacağı bu iki alan da bizler için vazgeçilmezdir.
'Şüphesiz o zikri biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz' buyuran rabbimiz hafızlar yolu ile Kur'an-ı Kerim'i bu günlere ulaştırmıştır. Genç hafız evlatlarımıza sesleniyorum, sizler de iliminiz ile amil olursanız bu ilmi irşad ederek insanlara ulaştırırsanız bu kutsal emaneti gelecek nesillere ulaştırmış oluruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından yapılan yarışmada, Hafızlık yarışmasında Adana'dan Mehmet Ceviz birinci, Hatay'dan Yusuf Bayır ikinci, Kayseri'den Moussa Aldjires ise üçüncü oldu.
Ezan okuma yarışmasında ise Aksaray'dan Hüseyin Çayhan birinci, Osmaniye'den Halil Tufan İşi ikinci, Adana'dan Erol Kaptı ise üçüncü oldu.
(AÖ-

09.04.2017 14:38:19 TSI
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