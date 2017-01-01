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AK Parti İl Başkanı Öz, şampiyon güreşçiyi altınla ödüllendirdi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Macaristan'ın Szombathely kentinde düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde rakiplerini yenerek altın madalya kazanan Murat Ertürk, Erzurumluların gururu oldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanlığına giderek Başkan Mehmet Emin Öz'ü ziyaret eden Ertürk'ü Ak Partililer bağırlarına bastılar. AK Parti İl yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda Güreş İl Temsilcisi Battal Alpkılıç antrenörler Fikret Polat, Adem Akbulut ve Kenan Gör ile birlikte AK Parti il yönetimine gelen şampiyon güreşçiye Başkan Öz tarafından altın hediye edildi. İl başkanı Öz, Final maçında Macaristanlı güreşçi Toth Bendeguz'u Avrupa rekoru kırarak 55 saniyede tuşla yenen Ertürk'ün elde ettiği bu başarının memleketi Erzurum'da büyük bir sevinçle karşılandığını hatırlattı.

Avrupa Şampiyonu Ertürk'ün grubundaki Dünya Şampiyonu olan Rus rakibini de yenerek müsabakalarda herkesi kendisine hayran bıraktığını söyleyen Öz, "Murat kardeşimizin uluslararası başarısı Erzurumluların gurur kaynağı olmuştur. Güreş sporunda Erzurum'un yıllarca büyük başarılar elde ettiğini söylemek istiyorum. Battal beyin il temsilcisi olması hasebiyle de bu spordaki başarılarımızın devam edeceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

(ERZ-Y)



09.04.2017 14:42:44 TSI

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