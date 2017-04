YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Özkeçeci, Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Polis Teşkilatı'nın 172'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada emniyet teşkilatının barış ve kardeşliğin teminatı olduğunu belirtti.

İl Başkanı Özkeçeci, mesajında, 172 yıllık köklü bir mazi ve teşkilat yapısına sahip Türk Polisinin asayişin, huzurun, güvenliğin, hak ve özgürlüklerin korunması için fedakârca faaliyet gösteren gözde bir teşkilat olduğunu vurguladı. Emniyet mensuplarının görevini yerine getirirken büyük fedakarlık sergilediğini kaydeden Özkeçeci, "172 yıllık bilgi, tecrübe ve deneyimin milletimize verdiği güven duygusunun adı olan emniyet teşkilatımız, ülkemizin gelişmesi ve huzur ortamının sürdürülebilir olmasının teminatı olarak en büyük gurur kaynaklarımız arasında yer alıyor. Emniyet güçlerimiz, icra ettiği görevler bakımından, ülkemizde barış ve kardeşliğin garantisi olarak, fedakarlığın ulaşabileceği en zirve noktanın da örneğini sergiliyor. Görev uğruna evladından, eşinden, anne ve babasından aylarca uzak kalarak, milletin geleceğini korumak adına canını feda etmeyi göze alan polislerimiz, karşılığı ödenemeyecek özverili duruşları ile millet ve devlet aşkının erebileceği boyutları da böylece ortaya koymaktadır" dedi.



"Polislerimiz hain terör unsurlarının korkulu rüyası"

Son dönemde Polis teşkilatının terör unsurlarının korkulu rüyası haline geldiğini belirten Özkeçeci, "Emniyet hizmeti, içinde fazlasıyla zorluk barındırırken, polisimiz bu görevi bir an olsun geri durmadan ifa etmektedir. Özellikle son dönemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde baş gösteren hain terör unsurlarının korkulu rüyası haline gelen polislerimiz, terörün ve teröristin karşısında, milletin bütünlüğü ve bekasının en büyük güvenceleri arasındadır. Bu sebeple milletimiz, polis teşkilatımıza hak ettiği değeri vermekte ve minnet duymaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Bu teşkilat bölündüğü anda devlet bölünür"

1845 yılında ilk defa polis adını alan bu teşkilatın 1937 yılında bugünkü yapısına ve işleyişine kavuştuğunu hatırlatan Özkeçeci, Cumhuriyet tarihinde yaşanılan buhranlı dönemlerin hepsinde de maruz kaldığı tüm tahribata rağmen, milletin huzur ve güven kaynağının daima polis olduğunu vurguladı. Özkeçeci, polisin, bu milletin sadece öz evladı değil, aynı zamanda günlük hayatının da ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Hep milletin içinde olan polisimizin, ne yapılırsa yapılsın, milletle arasındaki güçlü bağ kopartılamadı. Polisin serüveni, bir bakıma Türkiye'nin de serüvenidir. Türkiye üzerinde oynanan oyunların hedefindeki kurumlardan biri de, daima polisimiz oldu, emniyet teşkilatımız oldu. Her dönemde, bir başka fitne ateşi yakılarak, polisler de kendi içlerinde bölünmeye, çekişmenin tarafı yapılmaya çalışıldı. Bu teşkilat bir bütündür, bu teşkilat bölündüğü anda millet bölünür. Bu teşkilat bölündüğü anda devlet bölünür. Bu teşkilat bölündüğü anda vatan Allah göstermesin elden gider. Bu teşkilatın önemi bu denlidir. Aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz. Buradaki hassasiyetlerimiz çok önemlidir" dedi.

"Emniyet güçlerimiz milletimiz için iftihar kaynağı"

Türk Polis Teşkilatının, edindiği bilgi ve deneyimlerle halkın güveni, desteği ve işbirliği sayesinde hizmet kalitesini sürekli arttırdığına işaret eden Özkeçeci, "Halkımız için fedakarca görev yapan Emniyet güçlerimizin, her zaman Anayasa ve yasalara sadakatle, hukuka bağlılıktan ayrılmadan sorumluluklarını yerine getiriyor olması aziz milletimiz için bir iftihar kaynağıdır. Polis Teşkilatımız, 172 yıllık bilgi ve deneyimiyle kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, suçu önleyici tedbirlerin alınması, faillerin adalete teslim edilmesi gibi görevlerinde büyük başarılara imza atmaktadır. Türk Polis Teşkilatı, bundan sonra da halkımızın güven ve desteğiyle ülkemizde barış ve istikrarın korunması, vatandaşlarımızın huzur içinde yaşaması için yüksek vazife şuuruyla çalışmalarına devam edecektir. Bu vesileyle, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Türk Polis Teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum" diye konuştu.

