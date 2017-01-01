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Bingöl Havalimanını 3 ayda 37 bin kişi kullandı

Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - 2017 yılının ilk 3 ayında Bingöl Havalimanını 37 bin 288 kişi kullandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Bingöl Havalimanı'nın 2017 yılı Mart ayı istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Mart ayı içerisinde Bingöl Havalimanı'nda düzenlenen seferlerde 14 bin 319 yolcu hizmet aldı. 2017'nin ilk 3 ayında ise 37 bin 288 yolcu seyahat ederek geçtiğimiz yıla oranla yüzde 4 artış sağlandı.

Hizmet verilen toplam uçak trafiğinin ise Mart'ta yüzde 6 artışla 340'a, yük trafiği ise 309 tona ulaştığı bildirildi.

Yine Mart'ta iç hat seferlerinde iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 artışla 138 oldu. Dış hatlarda uçak trafiği ise yüzde 25 artışla 140'a ulaştı.

(YA-CK-Y)



09.04.2017 14:48:31 TSI

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