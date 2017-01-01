09 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
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Bayburt beyaza büründü

09 Nisan 2017 Pazar, 14:42
Bayburt beyaza büründü
Bayburt beyaza büründü

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Beşir Kelleci
BAYBURT (İHA) - Bayburt'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Yağış, kentin yüksek kesimlerinde etkisini daha fazla gösterirken, kar kalındığı bazı yerlerde birkaç santimetreye kadar ulaştı. Hafta sonu tatili için plan yapanlar güne kar yağışı ile uyandı. Gece soğuyan hava sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Tipiyle birlikte yağan kar Bayburt'ta kışı geri getirdi. Yaza hazırlık yapılan kentte kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da sıfırın altına düştü.
(BK-AA-Y)

09.04.2017 14:49:35 TSI
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