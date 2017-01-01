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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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ICOMOS, 5 bilimsel komite çalışmasını Kastamonu'da yapacak

09 Nisan 2017 Pazar, 14:46
ICOMOS, 5 bilimsel komite çalışmasını Kastamonu'da yapacak

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Türkiye Milli Komitesi temsilcileri 2018 yılında Kastamonu'da Uluslararası yapılacak 5 Bilimsel Komite çalışmasını Kastamonu'da yapmayı planlıyor.
Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın Kastamonu'da yaptığı tarihi ve kültürel çalışmaların ICOMOS temsilcilerinin dikkatini çekmesiyle gelişen program Kastamonu için tarihi bir fırsat niteliği taşıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi'nin ilimizde düzenlemeyi düşündüğü toplantının Kastamonumuzun tarihi ve kültürünü dünyaya duyurmak adına önemli bir şans olduğu düşüncesindeyim. ICOMOS Dünya Miras Listesi'ne alınacak yeni kültür varlıklarının seçiminde ve saptanmasında UNESCO'ya danışmanlık yapan bir konsey olması gerçekleştirilecek bu organizasyonun bizim için önemini daha da arttırıyor. Hedeflerimiz doğrultusunda yaptığımız çalışmaların doğruluğu bu tür organizasyonlarla netlik kazanacak. Uluslararası alanda işlerinin uzmanı ekiplerin ilimizde yapacağı toplantının kentimizin tarihi ve kültürel dokusunu tanıtmamız adına da şans olduğu düşüncesindeyim" dedi.
ICOMOS temsilcilerinden oluşan bir ekip Kastamonu'ya gelerek incelemelerde bulunacak. Bu incelemelerin ardından gerçekleştirilmesi düşünülen Bilimsel Komite çalışmalarıyla ilgili yol haritası netlik kazanacak.
(Vİ-RFK-Y)

09.04.2017 14:54:22 TSI
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