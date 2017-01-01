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10 Nisan Polis Haftası

09 Nisan 2017 Pazar, 14:47
10 Nisan Polis Haftası
- Mersin Valisi Özdemir Çakacak:
- "Türk polisi, 15 Temmuz'da devletine ve milletine bağlılığını göstermiştir"

MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, "Türk Polis Teşkilatı 15 Temmuz hain darbe girişiminde yüce milletimizle birlikte gösterdiği asil duruş ve kahramanca mücadele ile devletine ve milletine olan bağlılığını göstermiştir" dedi.
Çakacak, '10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini sağlamanın, ülkelerin gelişmişlik düzeyini yansıtmada çok önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Bu nedenle vatandaşlarının güvenlik endişesi taşımadan yaşamını huzur içerisinde sürdürmesinin, bir devleti güçlü kılan en temel unsurların başında geldiğini vurgulayan Çakacak, "Güvenlik güçlerimizin çok önemli bir parçası olan Türk Polis Teşkilatımız da 172 yıldır vatandaşlarımızın emniyeti için canla başla çalışarak devletimizin ve milletimizin göğsünü kabartmaktadır. Polisimiz kendisine verilen görevi içerisinde bulunduğu zorlu şartlara rağmen asla sekteye uğratmadan yerine getirmekte, ülke genelinde huzurun sağlanmasında, asayişin temininde, suç ve suçluyla mücadelede gelişmiş ülkelerin emniyet güçlerini dahi kıskandıran başarılara imza atmaktadır" diye konuştu.
Türk polisinin, suç ve suçluyla mücadelesini kararlılıkla sürdürürken vatandaşların bundan etkilenmemesi için de görevini sevgi ve saygı çerçevesinde, temel hak ve özgürlükleri gözeterek şeffaflık içerisinde büyük bir titizlikle yerine getirdiğini kaydeden Çakacak, "Polisimizin sergilemiş olduğu bu duyarlılık onun milletimizin gönlünde taht kurmasını ve vatandaşlarımızın hiçbir kaygı taşımadan geleceğe güvenle bakabilmesini sağlamaktadır. Türk Polis Teşkilatı 15 Temmuz hain darbe girişiminde yüce milletimizle birlikte gösterdiği asil duruş ve kahramanca mücadele ile devletine ve milletine olan bağlılığını göstermiştir. Bu mücadelede şehitler ve gaziler vermiş ancak görev anlayışından, milletine hizmetten ve devletine olan bağlılığından asla taviz vermemiştir. Ülkemizin ekonominin tüm alanlarında sergilediği kalkınma hamlesinin başarıyla yürütülmesinde, polisimizin tüm güvenlik güçlerimizle birlikte temin ettiği huzur ve güven ortamının büyük rolü bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.
Bu sayede, Türkiye'nin küresel bir güç olma hedefine her geçen gün daha da yaklaştığını, her şeyin en iyisine layık milletin de muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma yolundaki yürüyüşünü kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Çakacak, bu vesileyle Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümünü kutladığını belirtti.
(HSK-Y)

09.04.2017 14:55:44 TSI
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