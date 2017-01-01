YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Salihlili öğrencilerden Bulgaristan'da 'hoşgörü' turu

Salihlili öğrencilerden Bulgaristan'da 'hoşgörü' turu



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 2016-2018 yıllarını kapsayacak olan Erasmus+ Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında hazırladığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye değer görülen projesi "I Have A Dream" ilk hareketliliğini Bulgaristan'da gerçekleştirdi.

Bulgaristan'ın Vratsa şehrinde Joan Ekzarh Language School'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk hareketliliğe, Salihli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin proje lideri İngilizce öğretmeni Nazan Güvenç, Müdür Yardımcısı Fatma Kaynak, Matematik Öğretmeni Fadime Yalçın ve görevli öğrenciler Esra Yiğen, Berfin Aslan, Emine Mine Demirer ve Esma Nur Yaşar ile Almanya, Romanya ve Letonya'dan gelen öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Projenin hoşgörü ve saygıyı ön plana çıkarmak için bir proje olduğuna değinen Proje Koordinatörü Nazan Güvenç, "Projemizde her türlü ayrımın yanlış olduğu, herkesin insanlık ve eşitlik çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor ve bunun için mücadele ediyoruz. Bu amaçla 21 Mart Dünya Irkçılıkla Mücadele Günü'nü farklı ülke ve milletlerden öğretmen ve öğrenci grupları ile Bulgaristan'ın Vratsa şehrindeki Joan Ekzarh Language School'da birtakım etkinliklerle kutladık. Barış, hoşgörü ve ırkçılık karşıtı temalı karikatürler çizerek farkındalık oluşturduk" dedi.

Proje ile Bulgaristan kültürünü ve geleneksel yemeklerini öğrendiklerini belirten Güvenç, "ERASMUS+ projelerinin amacı öğrenci ve öğretmenlerin kültürel kaynaşmasının ve dil gelişiminin gerçekleşmesidir" dedi.

Bulgaristan'ın tarihi ve turistik yerlerine görme imkanlarının bulunduğuna vurgu yapan Güvenç, projenin ikinci hareketliliğini ise Temmuz ayında Almanya'nın Barntrup şehrine gerçekleştireceklerini belirtti.

(BA-ÖND-Y)



09.04.2017 14:56:23 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER