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İlkadım'da 'mega dönüşüm' başlıyor

09 Nisan 2017 Pazar, 14:49
İlkadım'da 'mega dönüşüm' başlıyor
İlkadım'da 'mega dönüşüm' başlıyor

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi Başkanı Erdoğan Tok, Kökçüoğlu ve Hastane Mahallelerinde yerinde dönüşümün önünde hiçbir engel kalmadığını söyledi.
İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Kökçüoğlu Mahallesi'ne yaptığı referandum gezisinde mahalle sakinleri tarafından meşalelerle karşılandı. Kökçüoğlu Mahallesi sakinleri Başkan Tok'u bağrına bastı. Ellerinde Türk bayraklarıyla mahalle girişinde meşale yakarak Başkan Tok'u karşılayan vatandaşlar büyük bir sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Tok, "Yıllardır beklenen dönüşüm için tüm planlama ve imar uygulamalarını sonuçlandırdık. Vatandaşlarımızın yeni konutlar için inşaat yapılma durumuna kadar getirdik. Bu değişim ve dönüşüm İlkadım için milat olacak" dedi.

Tok, yeni sistemi detaylı anlattı
Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren 16 Nisan referandumunda yapılacak tercih ile ilgili neden 'evet' denilmesi gerektiğini anlatan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Yeni sistemle Türkiye'de koalisyonlu hükümet dönemleri rafa kalkacak. Cumhurbaşkanı ve başbakan arasında hükümet krizleri sona erecek. Artık anayasa kitabının fırlatıldığı dönemlerdeki gibi Türkiye'de ekonomik krizler olmayacak. Çift başlılık ortadan kalkıyor, meclis daha da aktif hale gelecek" diye konuştu.

"Yerinde dönüşüm için engel yok"
Kökçüoğlu Mahalle sakinlerinin heyecanla beklediği yerinde dönüşüm çalışması ile ilgili vatandaşları bilgilendiren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Kökçüoğlu ve Hastane Mahallerinde yerinde dönüşüm ile ilgili hiçbir engelin kalmadığını, vatandaşların bir araya gelip müteahhitle anlaşarak konut inşasına başlayacak duruma geldiğini söyledi.

"Tercih edilen yerleşke olacak"
Denizi ve şehri en iyi noktadan gören Hastane ve Kökçüoğlu Mahallesi'nin 'yerinde dönüşüm ile herkes tarafından tercih edilen bir merkez olacağını ifade eden Başkan Tok, "2005 yılında ilk belediye başkanlığım döneminde Kökçüoğlu ve Hastane Mahalleleri için kentsel dönüşüm kararı aldık. O yıllarda emsal değerini 4'e çıkartarak sizin inşaat haklarınızı yüksek tuttuk. Sizi mağdur etmeyelim diye, haklarınıza sahip çıktık. Şu an bütün mahallelerimizde emsal değeri 1.40, ama Kökçüoğlu ve Hastane Mahallelerinde 4 emsal. Yani inşaat hakkınız diğerlerine göre 3 kat daha fazla. 2009-2014 yılları arasında bizden önceki yönetim, Hastane ve Kökçüoğlu Mahallelerinin dönüşümü ile ilgili hiçbir çalışma yapmamış. Ne bir planlama, ne bir imar uygulaması. Hiçbir çalışma yapmamışlar. Sadece maket yapmışlar. Planlama yapmadan, imar uygulaması yapmadan maketini yapmışlar. 20 kat yapacağız diye millete anlatmışlar. Ben de belediyeye gelir gelmez o maketi kaldırttım. Böyle bir şey olur mu? Planlama ve imar uygulaması yapılmamış. Kat hakları belli değil. Meclis onayı zaten yok" diye konuştu.

"Geniş bulvar ve yollar, emsal değeri yüksek konutlar"
Göreve gelir gelmez Hastane ve Kökçüoğlu Mahallelerinde yerinde dönüşüm çalışmalarına hız verdiklerini kaydeden Başkan Tok, "2009 yılında biz aday değildik. 2014'te aday olduk. Bize güvendiniz. Bizlere görev verdiniz. Hemen göreve gelir gelmez, çalışmalara başladık. Planlamaları yaptık ve meclisten geçirdik. İmar uygulaması çalışmalarını tamamladık. Nereden yol geçeceğini, neresinin yeşil alan olacağını belirledik. Kim kiminle hissedar, hepsi belli. İmar durumu ile ilgili bizzat çalıştım. Yolların geniş tutulmasından, yeşil alanların bol bırakılmasından tutunda her aşamasına kadar çalıştık. Bu konu ile ilgili şahsen, bizzat emek verdim. Sizlere şu an 11 kat konut yapma hakkı kazandırdık. Şu an yerinde dönüşüm için önünüzde hiçbir engel yok. 26 Mart'ta askı süresi resmen sona erdi. Vatandaşlarımız bir araya gelerek, müteahhitle anlaşarak konutunu yapabilir duruma geldi. Hastane ve Kökçüoğlu Mahallelerinde vatandaşlarımız müteahhitle anlaşıp toprağa ilk kazmayı vurabilir hale geldi. Biz, İlkadım Belediyesi olarak bu işin başında olacağız. Müteahhitler ile sizin aranızda aracı olmak suretiyle organizasyonda olmak istiyoruz. Şunu da iyi bilin: Biz, sizi hiçbir müteahhide ezdirmeyiz. Bu işin kontrolünü biz yapacağız. Planlamada iki tane 25 metrelik bulvar var. Yollar 15 metreden az değil. Geniş yollar, geniş yeşil alan. Denizi ve şehri en iyi noktadan gören bu iki mahallede yapılacak olan 'yerinde dönüşümle Hastane ve Kökçüoğlu Mahalleleri, herkes tarafından tercih edilen bir merkez olacak. Şehir meydanına 5 dakika uzaklıkta, konforlu daireleri, otoparkı, alışveriş merkezi, yeşil alanı, oyun parkı ve sosyal donatı alanları ile sizlerin yaşam standartları yükselecek. Hepsi sizler için. Çünkü siz her şeyin en iyisine layıksınız" ifadelerini kullandı.
(KA-SLH-Y)

09.04.2017 14:57:44 TSI
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