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Gül ve Fadıloğlu Korutürk esnafını ziyaret etti



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Korutürk Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti.

Esnafa yeni sistem ve değişecek Anayasa maddelerine ilişkin bilgi veren Gül ile Fadıloğlu'na esnaftan tam destek geldi. 16 Nisan tarihindeki referandum öncesi çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet EyupÖzkeçeci, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Halil Uğur ve partililerle birlikte Korutürk Caddesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Esnafın istek ve sıkıntılarını dinleyen Milletvekili Gül, taleplerin giderilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getirdi. Esnafa yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve değiştirilecek Anayasa maddeleriyle ile ilgili bilgiler veren Milletvekili Gül, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için destek istedi.

"Tüm kalbimizle cumhurbaşkanımızın yanındayız"

16 Nisan'da yapılacak olan referanduma destek vereceklerini dile getiren esnaf, "Dış güçlerin ülkemiz üzerinde oynadıkları oyunları sona erdirmek için hizmetlerin daha hızlı ve etkin olabilmesi için her şeyden önemlisi gelecek yıllardaki planların hızlı uygulanabilmesi için 'evet' diyoruz. Yeni sistem ile birlikte Hükümetimiz, Meclisimiz daha hızlı karar alacak ve daha hızlı icraat yapacak. Bu referandumda devlet millet bütünleşecek, çift başlı sistem ortadan kalkacak. Bu referandum ile darbe teşebbüslerine 'dur' diyeceğiz. Daha demokratik daha özgür bir Türkiye'nin geleceğini oylayacağız. Biz esnaflar olarak tüm kalbimizle Cumhurbaşkanımızın yayındayız ve onun alacağı her kararın arkasındayız. 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda 'evet' diyerek, Cumhurbaşkanımıza büyük bir destek vereceğiz" dedi.

(AK-SD-Y)



09.04.2017 14:59:13 TSI

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