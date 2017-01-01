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Mavi Işıklar misafirlerini ağırlıyor



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığına bağlı Engelli Koordinasyon Merkezinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "17 İlçe 17 Çiçek Mavi Işıklarda" projesi kapsamında Nisan itibariyle ilçelerden misafirler ağırlanmaya başlandı.

Mavi Işıklar Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi-Kampında düzenlenen programda ilk hafta Terme, Ayvacık , Salıpazarı ve Çarşamba'dan gelen engelli misafirlerimize sinema gösterimi, spor seansları, şehir gezileri ve müzikli eğlenceler düzenlendi. Büyükşehir Belediyesine ait araçlar ile adreslerinden alınan engelli vatandaşlar 3. günün ardından araçlar ile adreslerine bırakıldı. Program sonunda daha önce Samsun merkezini hiç görmeyen engelli vatandaşlar ile yapılan sohbetlerde ulaşımda sıkıntı çektiklerini bu proje sayesinde yaşadıkları şehrin güzelliklerini görme fırsatı bulduklarını söylediler.

Kamp yönetimi ve Koordinasyon Merkezi yetkilileri; Nisan ayı boyunca tüm ilçelerden misafir ağırlanacağını,ilçelerde Samsun'un güzelliklerini görmek için fırsat bulamayan engelliler için programların devam edeceğini bildirdi.

(KA-SLH)



09.04.2017 14:59:27 TSI

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