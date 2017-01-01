09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mavi Işıklar misafirlerini ağırlıyor

09 Nisan 2017 Pazar, 14:54
Mavi Işıklar misafirlerini ağırlıyor
Mavi Işıklar misafirlerini ağırlıyor

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığına bağlı Engelli Koordinasyon Merkezinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "17 İlçe 17 Çiçek Mavi Işıklarda" projesi kapsamında Nisan itibariyle ilçelerden misafirler ağırlanmaya başlandı.
Mavi Işıklar Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi-Kampında düzenlenen programda ilk hafta Terme, Ayvacık , Salıpazarı ve Çarşamba'dan gelen engelli misafirlerimize sinema gösterimi, spor seansları, şehir gezileri ve müzikli eğlenceler düzenlendi. Büyükşehir Belediyesine ait araçlar ile adreslerinden alınan engelli vatandaşlar 3. günün ardından araçlar ile adreslerine bırakıldı. Program sonunda daha önce Samsun merkezini hiç görmeyen engelli vatandaşlar ile yapılan sohbetlerde ulaşımda sıkıntı çektiklerini bu proje sayesinde yaşadıkları şehrin güzelliklerini görme fırsatı bulduklarını söylediler.
Kamp yönetimi ve Koordinasyon Merkezi yetkilileri; Nisan ayı boyunca tüm ilçelerden misafir ağırlanacağını,ilçelerde Samsun'un güzelliklerini görmek için fırsat bulamayan engelliler için programların devam edeceğini bildirdi.
(KA-SLH)

09.04.2017 14:59:27 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARAASLAN:
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç Samsun'da
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ SAMSUN'DA
İlkadım'da 'mega dönüşüm' başlıyor
YEREL

İLKADIM'DA 'MEGA DÖNÜŞÜM' BAŞLIYOR
Kayıp kargası &quot;Çirkin&quot;i bulana para ödülü verecek
YEREL

KAYIP KARGASI "ÇİRKİN"İ BULANA PARA ÖDÜLÜ VERECEK
Bafra'da eski başkanlar &quot;evet&quot; dedi
YEREL

BAFRA'DA ESKİ BAŞKANLAR "EVET" DEDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç Samsun'da
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ SAMSUN'DA

Kaymakam Türkel, Sarıköylüler ile bir araya geldi
YEREL

KAYMAKAM TÜRKEL, SARIKÖYLÜLER İLE BİR ARAYA GELDİ
Taşçı: &quot;Biz yaşatmaya çalışıyoruz, onlar kimyasal bombalarla öldürüyor&quot;
YEREL

TAŞÇI: "BİZ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ, ONLAR KİMYASAL BOMBALARLA ÖLDÜRÜYOR"
Karadeniz Geleneksel 13. Bahar Sempozyumu
YEREL

KARADENİZ GELENEKSEL 13. BAHAR SEMPOZYUMU
Alaçam'da şehit polisler için mevlit okutuldu
YEREL

ALAÇAM'DA ŞEHİT POLİSLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Kayar: &quot;Bafra il olmayı hak ediyor&quot;
YEREL

KAYAR: "BAFRA İL OLMAYI HAK EDİYOR"
Ayvacık'ta kangren olmuş tapu sorunu çözülüyor
YEREL

AYVACIK'TA KANGREN OLMUŞ TAPU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
Memur-Sen'li kadınlardan &quot;İdlib&quot; tepkisi
YEREL

MEMUR-SEN'Lİ KADINLARDAN "İDLİB" TEPKİSİ
Türkiye Maarif Vakfı İstişare Toplantısı OMÜ'de yapıldı
YEREL

TÜRKİYE MAARİF VAKFI İSTİŞARE TOPLANTISI OMÜ'DE YAPILDI
Tok: &quot;İlkadım'ın geleceği yerinde dönüşümde&quot;
YEREL

TOK: "İLKADIM'IN GELECEĞİ YERİNDE DÖNÜŞÜMDE"
Gıda, tarım ve hayvancılık için 8 milyonluk proje
YEREL

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İÇİN 8 MİLYONLUK PROJE
Jandarma lojmanları onarılıyor
YEREL

JANDARMA LOJMANLARI ONARILIYOR
Samsun'da 301 okulun onarılması planlanıyor
YEREL

SAMSUN'DA 301 OKULUN ONARILMASI PLANLANIYOR
Büyükşehir Belediyesinden &quot;Müziğimizin Çınarları&quot; konser
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN "MÜZİĞİMİZİN ÇINARLARI" KONSER
&quot;Hediyeniz Vezirköprü'den&quot; projesi masaya yatırıldı
YEREL

"HEDİYENİZ VEZİRKÖPRÜ'DEN" PROJESİ MASAYA YATIRILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Köpek balığının saldırdığı Caitlyn Taylor: "Burnuna tekme attım"
SAĞLIK

KÖPEK BALIĞININ SALDIRDIĞI KIZ KONUŞTU: KÖPEK BALIĞININ BURNUNA...

1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 'Garip' filminin Fatoş'u büyüdü!
  • 4 Son halini görenler tanımakta zorluk çekti...