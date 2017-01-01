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Sarıcakaya projelerin yarısını kaptı



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ESKİŞEHİR (İHA) - Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Projeleri kapsamında Eskişehir genelinde Sarıcakaya ilçesi, 107 projenin 46'sını alarak büyük bir başarıya imza attı.

Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Projeleri kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Eskişehir genelinde değerlendirilen 107 projenin 46'sını Sarıcakaya ilçesi aldı. Konuyla ilgili olarak Sarıcakayalı çiftçilere müjdeyi veren Belediye Başkanı Faruk Güler, 107 projenin toplam maliyet tutarının yaklaşık 61 milyon TL olduğunu belirtirken, başarıya imza atılan 46 proje maliyetinin 8 milyon TL olduğunu söyledi. Güler, "Bu ilçemiz adına büyük bir başarıdır. Eskişehir genelinde 107 projenin 46'sını almak bizleri son derece mutlu etmiştir. Projeler gerçekleştiğinde ilçemiz yatırımcılarına yüzde 50 oranında toplam 4 milyon TL hibe ödemesi yapılacak. Bir adet zeytinyağı işletme tesisi, soğuk hava deposu ve 155 dekarlık alan seracılık faaliyeti için kullanıma girecektir. İlçemiz çiftçilerine hayırlı olsun" dedi.

(KÇ)



09.04.2017 15:03:10 TSI

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