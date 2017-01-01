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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Milletvekili Aydemir: "Gözlemimiz net, millet diyor ki, 'Evet'"

09 Nisan 2017 Pazar, 15:04
Milletvekili Aydemir: "Gözlemimiz net, millet diyor ki, 'Evet'"
Milletvekili Aydemir: "Gözlemimiz net, millet diyor ki, 'Evet'"
- Milletvekili Aydemir Tortumlu dadaşlarla buluştu

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Gözlemimiz net: millet diyor ki, 'Tek Yürek Evet'" dedi.
Milletvekili Aydemir, Bar Şairi Dadaş Akatay'ın 'Dadaş çelik bir yaydır, onu germeye gelmez/ Çağlayan bir sel olur, dağlara da baş eğmez' dizelerine telmihte bulunarak, "Tarihin tescil ettiği bir emsalsiz vakarın sahibi dadaşlar, 16 Nisan'da vesayetçi anlayışlara, darbeci düşüncelere, millete kefen biçmeye çalışan hain emellilere karşı tarihi bir duruş daha sergileyecek, sandıkta dadaş vakarını 'Evet'leriyle ortaya koyacaklardır" dedi.
Milletvekili Aydemir Tortum'daydı
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi tanıtım, aktarım ve paylaşım çalışmaları çerçevesinde Tortum'un konuğu oldu. Tortum AK Parti İlçe Başkanı Ömer Hancı ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte ilçenin Derinpınar, Cihanlı, Derekapı mahalleleri ve Şenyurt Beldesinde dadaşlarla buluştu. Mahalle ve beldelerde düzenlenen tanıtım toplantılarında vatandaşlarla görüş alış verişinde bulunan Milletvekili Aydemir, istişari görüşmelerinde tespitlerini paylaştı.
AK Parti Tortum Kadın Kolları Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleriyle referandum çalışmalarını değerlendiren Milletvekili Aydemir, ev ev gezerek Güçlü Türkiye İçin Evet çağrısında bulundu. Aydemir Tortum Kadın Kolları üyelerinin çalışmalarını 'Güçlü Türkiye için Fedakarlığın ifadesi' olarak nitelendirdi.
Milletvekili Aydemir, 16 Nisan referandumunda Tortum'dan yüzde yüze yaklaşan bir oranda 'Evet' beklediklerini kaydederek, "Tortumlu dadaşlar evet kararlılığında. AK Dava önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a muhabbet hep zirvede oldu. Bu defa da, Güçlü Türkiye İçin EVET yüzde yüz oranında çıkacak inşallah. 'yorumunu yaptı. Milletvekili Aydemir, 'Gözlemimiz net: millet diyor ki, 'Tek Yürek Evet'" diye konuştu.
Aydemir'den AK Dava tarifi
Mahalle ziyaretlerinde gerçekleştirilen söyleşilerinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Türkiye'nin elde edeceği kazanımlara değinen Milletvekili Aydemir, "Bizim davamız insanı eşrefi mahlukat olarak gören bir davadır. Bizim davamız mahlukata sevgi davasıdır. Bu değişim de milli iradeye saygının ve muhabbetin eseridir" kaydını düştü.
Aydemir yeni sistemi paylaştı
Yeni sistemle gençlere temsil hakkı getirilmesini değerlendiren Milletvekili Aydemir, "Muazzez ecdadın ruhuyla beslenmiş gençlerimize güveniyor ve bu değişimle Türkiye'nin geleceğini gençlerimize emanet ediyoruz. Milletvekili sayısını 600'e çıkararak nüfusu ve dünya üzerinde nüfuzu artan ülkemizde temsil tabanını genişletiyoruz. Yönetimde çok başlılığı, kargaşayı ortadan kaldırarak, güçlü bir karar mekanizması oluşturuyoruz. İstikrar ve güvenin daim hakim olacağı Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Hangi dadaş yüreği bu kazanımlara hayır der? Hangi dadaş vicdanlı bu çağdaş değişimin karşısında hayır diretmesiyle durur ki" ifadesini kullandı.
"İhanet odakları yok edilecek"
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, sosyal ve ekonomik hayata dair kararların hızlı ve zamanında alınacağına işaret eden Milletvekili Aydemir, yeni sistemle birlikte en büyük kazanımın teröre karşı olacağını, tek başlılıkla terörle mücadelenin daha etkin hale geleceğini ve ihanet odaklarının yok edileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini içeren Anayasa Değişikliği'ne bir kesimin hiç okumadan ve anlamadan parti taassubu içinde ve milletin menfaatlerini düşünmeden hayır dediğini, FETÖ, DHKP/c, DEAŞ ve PKK gibi ihanet odaklarının ise Güçlü Türkiye istemedikleri için hayır cephesi oluşturduklarını hatırlatan Milletvekili Aydemir, "Milletin birliğini, devletin dirliğini, vatanın bölünmez bütünlüğünü, bayrağın tekliğini isteyen, ezanların susmaması için canlarını adamaya hazır olanların bu hayır cephesiyle aynı safta olması mümkün müdür? Hele dadaşların" dedi.
Milletvekili Aydemir, gezi sonrasında yaptığı değerlendirmesinde, "Dadaşlar diyor ki, Ezan susmasın, Bayrak inmesin, dirliğimiz, birliğimiz bütünlüğümüz, beraberliğimiz ebediyen sürsün. Dadaşlar diyor ki, tek Vatan için evet, tek millet için evet, tek devlet için evet, tek bayrak için evet. Onların Allah'ına kurbanız" ifadesine yer verdi.
(ERZ-Y)

09.04.2017 15:12:07 TSI
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