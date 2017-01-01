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Hiçyılmaz: Polis teşkilatımız milli birlik ve beraberliğimizin devamı için vazgeçilmez bir unsurdur

09 Nisan 2017 Pazar, 15:05
Hiçyılmaz: Polis teşkilatımız milli birlik ve beraberliğimizin devamı için vazgeçilmez bir unsurdur
Hiçyılmaz: Polis teşkilatımız milli birlik ve beraberliğimizin devamı için vazgeçilmez bir unsurdur

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.
Mesajında, güvenliğin ve huzurun teminatı olan polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıldönümünü kutladığını belirten Hiçyılmaz, "Polis teşkilatımız, huzur ve güvenin sağlanması kadar, milli birlik ve beraberliğimizin devamı için de vazgeçilmez bir unsurdur" dedi.
Türk Polisinin, milletin güvenliğini sağlamak uğruna yeri geldiğinde gözünü kırpmadan canını verdiğine değinen Hiçyılmaz, "Anayasa ve yasalardan aldığı güçle görevini yapan Polis teşkilatımız, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına hizmet eden güvenlik duygusunun tesis edilmesinde de çok ciddi bir vazifenin uygulayıcısıdır" ifadelerini kullandı.
Hiçyılmaz mesajını şöyle sürdürdü:
"Bu anlamlı günde, milletin güven içerisinde yaşaması için gece gündüz demeden yurdumuzun her köşesinde görev yapan emniyet teşkilatımızın bu önemli gününü kutluyorum. Bu vesile ile vatan ve görev uğrunda hayatlarını feda eden emniyet şehitlerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyorum."
(AÖ-Y)

09.04.2017 15:12:14 TSI
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