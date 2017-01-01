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YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
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Türkmenler Kerkük'e dev bayrak dikti

09 Nisan 2017 Pazar, 15:05
Türkmenler Kerkük'e dev bayrak dikti
Türkmenler Kerkük'e dev bayrak dikti

(Fotoğraflı)

BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Kerkük Masası, Türkmen sivil toplumları ve gençlik teşkilatlarının Kerkük'ün sokaklarına milli bayraklarını astığını duyurdu.
Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Dernek Başkanı Güngör Yavuzaslan tarafından yapılan açıklamada, ''Kerkük'de yaşanan bayrak krizinin ardından Türkmen siyasi partilari, STK ve gençlik teşkilatları ortak hareket ederek hukuksuz karalara karşı mücadele etmektedirler. Türkmenler kendi mahalleleri ve tarihi yerlerine Türkmenli bayrağı asmaya devam ediyorlar'' dedi.
(İG-RFK-Y)

09.04.2017 15:13:53 TSI
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