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MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı İşcan: "Keşke bir çalışmayı da CHP yapsaydı"

- "Dünyada yeni bir oyun kuruluyor"

- "Kafasını kuma gömmek yerine milletten yana bir duruş ortaya koydu"



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Fatih İşcan, basın mensuplarıyla bir araya geldiği kahvaltılı basın toplantısında, "Keşke bir çalışmayı da CHP yapsaydı da bugün halen bu 18 maddeyi anlayamamış olan, vatandaşımızın önüne 'Arkadaş bu MHP ve AK Parti'nin hazırladığı bir anayasa maddesi, bu da CHP'nin ortak hazırladığı anayasa maddesi al buyur hangisini onaylıyorsan, bir de ret var, ikisini de ret veriyorsun.' Keşke böyle olsaydı" dedi.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bir restoranda düzenlenen toplantıya MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Fatih İşcan'ın yanı sıra çok sayıda basın mensubu ve MHP İlçe Örgütü üyeleri katıldı. MHP İlçe Başkanı İşcan, burada referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu. İşcan, "Biz AK Parti ile herhangi bir iş birliği içinde değiliz. AK Parti 'evet' kampanyalarını devam ettiriyorlar. Biz bu sürecin içinde milletimizle iş birliği yaptık. Biz hiçbir siyasi parti ile pazarlık içinde olmadık. Genel Başkanımızın başlangıç noktasında durduğu yerde duracağız. AK Parti'de evet kampanyası yapıyor ama biz onlarla iş birliği içinde olmadan yapıyoruz. Açıkçası çokta iş birliği içinde olmak istemeyiz" ifadelerini kullandı.

İşcan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu süreçte kafasını kuma gömmek yerine her zaman olduğu gibi devletten yana, milletten yana bir duruş ortaya koyduğunu ifade ederek, "İnisiyatif olarak Türkiye'nin önünü açacak bir anayasa çalışması yapılması gerektiğini söyledi. Bu anayasa çalışmaları esasında 3 partinin işbirliği içerisinde olacaktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu anayasa çalışmalarında katkı sağlamasını isterdik fakat CHP, genel başkanımıziki2 defa davet etti" şeklinde konuştu.



"Keşke bir çalışmayı da CHP yapsaydı"

CHP'ye yüklenen İşcan, "Keşke bir çalışmayı da CHP yapsaydı da bugün halen bu 18 maddeyi anlayamamış olan, vatandaşımızın önüne 'Arkadaş bu MHP ve AK Parti'nin hazırladığı bir anayasa maddesi, bu da CHP'nin ortak hazırladığı anayasa maddesi, al buyur hangisini onaylıyorsan, bir de ret var, ikisini de ret veriyorsun.' Keşke böyle olsaydı. Ama ortada böyle bir şey yok" dedi.



"Dünyada yeni bir oyun kuruluyor"

Şu an Milliyetçi Hareket Partisi'nin iç meselelerini konuşacak bir dönem olmadığını vurgulayan İşcan, "Referanduma bir hafta kaldı. Türk milleti tarihi bir karar verecek. Vereceği karar ne olursa olsun biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletin kararını başımızın üstüne koyarız. 'Evet'te çıksa, hayırda çıksa biz milletimize hürmetkarız. Bu tıkanmış sistemin çözülmesi için Türkiye'nin bölgesindeki konumunu iyi okumak gerekiyor. Dünyada yeni bir oyun kuruluyor. Bu oyunda kendini oyun kurucu görenler Türkiye'ye yer vermiyor. Türkiye'yi sahada istemiyorlar. Dünyadaki diğer gelişmelere baktığımızda, sınırımızdaki gelişmelere baktığımızda ve Türk dünyasının diğer gelişmelerine baktığımızda dünyanın güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacı var" diye konuştu.



"Allah aşkına size soruyorum Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurulduğu günden bu yana bir tek yanlış atmış olduğu adım var mı"

İşcan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Tek adam rejimi geliyor diyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin olduğu yerde tek adam rejimi nasıl konuşulabiliyor. Allah aşkına sizlere soruyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu ülkenin geleceğiyle alakalı, bu ülkenin milli değerleriyle alakalı, bekasıyla alakalı kurulduğu günden bu yana bir tek yanlış atmış olduğu adım var mı."

(HLD-Y)



09.04.2017 15:14:34 TSI

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