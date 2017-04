YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Bulutlar, Polis Teşkilatının 172. yılını kutladı

ERZURUM (İHA) - Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yılını kutladı.

1845 tarihinin Türk Emniyet Teşkilatı açısından önemli bir nokta olduğunu belirten Başkan Orhan Bulutlar, bu tarihe kadar zabıta olarak nitelenen teşkilatın 10 Nisan 1845den itibaren polis adı altında hayata geçmiş ve emniyet teşkilatının kuruluş günü olarak kabul edildiğini söyledi.

Türk polisinin, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Orhan Bulutlar, "Güvenliğimiz tehlikeye girdiği zaman hatırladığımız polislerimiz, her geçen gün gelişen ve değişen şartlar altında ortaya çıkan yeni suç tipleriyle başa çıkabilmek için, sürekli kendilerini geliştirmektedirler. Emniyet Teşkilatımız, sadece adi suçlarla değil, ülkemizi parçalamak isteyen vatan hainleriyle de canları pahasına mücadele etmektedirler. Gece-gündüz, tatil-bayram demeden, çok ağır çalışma şartları altında, hayatını tehlikeye atarak görev yapan polislerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Türk Polis Teşkilatımıza müteşekkiriz. Emniyet teşkilatımızın ve polisimizin, bundan sonra da şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle, topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla ve halkla bütünleşerek en iyi şekilde devam ettireceğine inancımın tam olduğunu ifade ediyorum. Bu vesile ile Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümünde, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan ve yurdumuzun her köşesinde özellikle de şehrimizde görev yapan tüm polislerin polis haftasını kutluyorum" diye konuştu.

