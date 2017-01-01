YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gaziantep'te referandum ve başkanlık konferansı

Gaziantep'te referandum ve başkanlık konferansı

- Ak Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül,

- "İnşallah masumların artık zulme uğramadığı bir yeni dünyayı kuracağız"



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, dünyayı parselleyen, zulmeden 5 ülkeye karşı çıkan ve mazlumların elinden tutan tek liderin Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyerek, "İnşallah masumların artık zulme uğramadığı bir yeni dünyayı kuracağız" dedi.

Yeni Dünya Vakfı Gaziantep Şubesi tarafından Şirahan Otel'de Yeni anayasa ve Başkanlık konulu konferansa AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül'ün yanı sıra,Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu,AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci,Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu,Şehitkamil Belediyesi eski Başkanı Mehmet Bozgeyik,Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Gök,Yeni Dünya Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Çelik ve çok sayıda vakıf üyesi ve STK temsilcisi katıldı.

Ak Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül yaptığı konuşmasında, "Mısır'da darbe ile gelmiş birisini, demokrat gibi Beyaz saray'da ağırlıyorlar, Mısır'ın halkının oylarıyla gelmiş birini devirdiler yerine Sisi'yi getirdiler. Sisi demokrat oluyor, bu ülkenin yüzde 52 sinin oyuyla işbaşına gelmiş bir Cumhurbaşkanı olan birini de diktatör diyerek tek adam diyerek dünyaya yutturmaya çalışıyorsunuz. Bu dediğiniz şeylerin hiçbiri gerçekleşmeyecek. Dünyada mazlumların elinden tutan haksızlıklara karşı çıkan bir anlayış var ve bu anlayışın liderliğini de dünyada cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapmaktadır. İnşallah yeni bir dünya, masumların artık zulme uğramadığı bir yeni dünyayı kuracağız" dedi.

Reformun çok önemli olduğunu vurgulayan Gül, bu önemi görebilmek için referandumdan korkanlara bakılabileceğini ifade ederek, "Yiğit düştüğü yerden kalkar. Bütün dünyaya, ecdadımız, atalarımız, bu topraklara nizam verdi. Bizim asla öz güven konusunda bir zaafa düşmemiz düşünülemez.Çünkü biz Alparslanların torunlarıyız. Sultan Alpaslan bizlere Anadolu'yu anayurt olarak verirken, "Üzerimde giydiğim bu elbise kefenimdir. Ya şahadet, ya zafer" diyerek Anadolu topraklarını bize yurt ettiler. Alpaslan düşmanın üzerine yiğitçe yürüyen bir kahramandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da, Birleşmiş Milletlerde bütün dünyada eşkıyalığı yapan terörü besleyen bu ülkelerin liderlerinin gözünün içine baka, baka 'dünya 5 ten büyüktür. Siz 5 kişi dünyayı parselliyorsunuz, kendi aranızda. Sen şuraya karışma, ben buraya karışayım,o oraya karışmasın, ölen insanmış,ölen Türkmüş, Kürtmüş, Müslümanmış, onlar hiç bizi ilgilendirmez. Kendi menfaatimize bakalım diyorsunuz' dedi. Bunları onların yüzüne vuran dünyadaki tek lider Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. İslam dünyasında maalesef bir çok kişi hala uyumaya devam ediyor. Bu referandum dünyada yeni bir dünyanın kurulması Türkiye'de yeni bir Türkiye olarak yoluna devam etmesi için en önemli referandumdur. Bu reform o kadar önemli ki kimler titriyor, kimler korkuyor, buraya bile baktığımızda Türkiye'ye neler getireceğini çok iyi görürüz" ifadelerini kullandı.

Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu ise "Klasik demokrasilerde 3 erkten bahsedilir. Yasama, yürütme ve yargıdır. Ama daha ileri çağdaş demokrasilerde iki erk daha vardır. Biri medya diğeri de Sivil Toplum örgütleridir. İşte STK dediğimiz zaman dernekler, sendikalar, vakıflar, cemiyetler, platformlar, düşünce kuruluşları girer. Bunlar her zaman yöneticileri yönlendiren toplumun kılcal damarlarına uzanan ve sadece vatandaşlık görevini 5 yılda bir sandığa gidip oy vermekle görmeyip örgütlü bir toplum olarak demokrasinin daha çok gelişmesine katkı veren kuruluşlardır. Onun için içinde bulunduğumuz yüzyılın STK lar çağı olacağı ifade edilmektedir. Bundan dolayı STK lar çok önemlidir.Çünkü örgütlü olduğumuz zaman daha güçlü sesimizi daha yüksek ve topluma daha hızlı ulaşma şansımız söz konusu olacaktır" dedi.

Yeni Dünya Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Çelik toplantının açılış konuşmasında yüzlerce öğrencinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamada onların sosyal, kültürel, fiziksel ve psikolojik olarak hayata hazırlanmasında şube olarak önemli başarılara imza attıklarını ifade etti. Çelik, vakfın bir yandan düzenlediği seminerlerle, sempozyumlarla gerçekleştirdiği yazılı ve görsel yayınlarla gençlerin milli kalkınma ve sağlam inanç değerleriyle donatılmaları için çalıştıklarını, diğer yandan ise çok farklı sosyal etkinliklere Gaziantep halkının ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını söyledi. Çelik, "Bununla da yetinmediklerini vakfımız hemen yanı başımızdaki ve içimizde bulunan Suriyeli kardeşlerimizin de yardım elini uzatmaktadır. Yine insanlık için,mağdur halklar için çocuklar için yapılacak çok işlerimiz vardır. Bundan sonra ne yaptıysak daha iyisini yapabilmek en büyük ideallerimizdir" diye konuştu.

(AK-SD-Y)



09.04.2017 15:25:51 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER