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BEÜ 8. Şanlıurfa Kariyer Günleri'nde yoğun ilgi gördü



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 8'inci Şanlıurfa Kariyer Günleri'nin açılışı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in katılımı ile gerçekleşti.

Üniversiteye hazırlanan gençlerin kariyer planlarını doğru yapabilmelerine yardımcı olmak amacıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen Şanlıurfa Kariyer Günleri, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, 41 üniversitenin katılımıyla başlayan fuar ilk günden öğrencilerin akınına uğradı. Anne ve babaları ile Kariyer Günleri etkinliğine katılan öğrenciler de stantları gezerek, üniversiteler hakkında detaylı bilgiler edindi. Fuarı gezen öğrenci ve veliler, Bülent Ecevit Üniversitesi'nin standına yoğun ilgi gösterdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de Bülent Ecevit Üniversitesi standını gezerek yetkililerden detaylı bilgi aldı. Tarım Kentteki çeşitli okullardan gelen ve standı gezen öğrencilere Zonguldak ve Bülent Ecevit Üniversitesi hakkında detaylı bilgiler verildi. Çeşitli tanıtım kataloğu ve broşürlerin de dağıtıldığı fuarda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

(OA-OA-Y)



09.04.2017 15:26:57 TSI

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