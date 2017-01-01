09 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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10 Nisan Polis Haftası

09 Nisan 2017 Pazar, 15:23
10 Nisan Polis Haftası
10 Nisan Polis Haftası
- Hafta dolayısıyla Mersin Şehitliğinde törende düzenlendi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Türk Polis Teşkilatı kuruluşunun 172. yıldönümünü ve Polis Haftası, Mersin'de çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediliyor.
Etkinlikler kapsamında, Akbelen Mezarlığı Mersin Şehitliğinde tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, müdür yardımcıları, il protokolü, emniyet personeli, şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin katıldığı şehitlik ziyaretinde, Kuran-ı Kerim tilaveti okundu, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.
Şehit mezarları başında dua eden Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve beraberindekiler, acılı ailelere sabır diledi.
(HSK-Y)

09.04.2017 15:31:33 TSI
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