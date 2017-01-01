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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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"RunmarisRun "maratonu koşuldu

09 Nisan 2017 Pazar, 15:31
"RunmarisRun "maratonu koşuldu
"RunmarisRun "maratonu koşuldu

(Fotoğraflı)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Belediye ve Uzunetap işbirliğiyle ilki geçen yıl düzenlenen RunMarisRun, 2. gerçekleşti. Etkinlik 7'den 70'e herkesi sporla buluşturdu.
08 Nisan Cumartesi günü saat 10:00'da Atatürk Meydanı'nda başlayan organizasyon, kayıtlar ve kit tesliminden sonra etkinlik alanında düzenlenen çeşitli aktiviteler, makarna partisi ve Grup Yirmi7 konseri ile devam etti. 2. RunMarisRun "Koş Marmaris Koş" Yarı Maratonu'nun birincisi erkeklerde Etiyopyalı Sulti Gure Timbre, kadınlarda Rus Nina Byckov oldu.10 kilometre koşuda kadınlarda Rahime Tekin 40 dakika 16 saniyelik, erkeklerde Faslı Khalid Azzaloualidine 31,26'lık derecesiyle, 5 kilometrede ise kadınlarda Oya Acar 19 dakika 47 saniyelik, erkeklerde Abdurrahman Gediklioğlu 15,31'lik derecesiyle birinciliği elde etti.Yarışların ardından, saat 13:00'da gerçekleşen ödül töreni sonrası Buray ve Tuğba Yurt konserleriyle organizasyon sona erdi.
"RunMarisRun" da, 21,1 km yarı maraton, 10 km ve 5 km'lik kategorilerin yanı sıra çocuklar için 0,5 km MiniMaris ve 2 km'lik halk koşusu kategorisi de bulunuyor. Yarışmayı tamamlayan tüm sporculara başarı madalyası, dereceye giren yarışmacılara ise koşu sonrası düzenlenecek törende ödül olarak kupa ve para ödülü verildi.
(VE-MB-Y)

09.04.2017 15:37:52 TSI
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