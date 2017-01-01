09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fotoğraf ve bellek söyleşisi

09 Nisan 2017 Pazar, 15:41
Fotoğraf ve bellek söyleşisi
Fotoğraf ve bellek söyleşisi

(Fotoğraflı)

Hasan Eryılmaz
MALATYA (İHA) - Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan Malatya'da Medeniyet Okumaları Programı kapsamında, Belleğini Koruyan Kentler Derneğinde "Fotoğraf ve Bellek" üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.
Belleğini Koruyan Kentler Derneği tarafından organize edilen ve dernek binasında Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD ile Belleğini Koruyan Kentler Derneği üyelerinin katıldığı söyleşide konuşan Kaptan, "Hepimizin bir hafızası var bir beyni var.Beynimiz uzun süreler gördüğümüz her şeyi kaydediyoruz.Ama gördüğümüz her şey kayıt olmuyor.Örneğin,sokaktan yürüyorsunuz yürürken kayıt ettiğiniz şeyler sınırlıdır. Aslında kayıt ettiğimiz şeyler bizim seçimimizle ilgili bir şey.Kayıt etmeye değer gördüğümüz şeyleri seçiyor ve kayıt ediyoruz.Fotoğraf bir seçme,ayıklama işi.Biz belleğimizi seçerek ve ayıklayarak oluşturuyoruz.Çektiğimiz,ayıkladığımız her şey aslında geleceğe bırakılan bir miras.Bizim düğmeye bastığımız her şey kayıt ediliyor.Seçerek kayıt ettiğimiz zaman da bellekte daha da kalıcı oluyor" diye konuştu.
Kaptan, konuşmasının ardından, katılımcılara fotoğraflarla hazırlanmış bir slayt gösterisi eşliğinde fotoğraf ve bellek ilişkisini anlattı. Programın sonunda Belleğini Koruyan Kentler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Levent İskenderoğlu, Prof.Dr. Ata Yakup Kaptan'a ve Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) Başkanı İnan Orhan'a teşekkür plaketi verdi.
(HE-SD-Y)

09.04.2017 15:49:11 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

U21 1.Ligi
YEREL

U21 1.LİGİ
CHP'de referandum çalışmaları
YEREL

CHP'DE REFERANDUM ÇALIŞMALARI
Okullar Arası Küçükler Kız - Erkek Hentbol Yarı Final Müsabakaları sürüyor
YEREL

OKULLAR ARASI KÜÇÜKLER KIZ - ERKEK HENTBOL YARI FİNAL MÜSABAKALARI SÜRÜYOR
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZNUR ÇALIK:
Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veriliyor
YEREL

ÖĞRENCİLERE UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ VERİLİYOR
Meteorolojiden zirai don uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN ZİRAİ DON UYARISI
TÜGVA'dan &quot;Türkiye için evet&quot; yürüyüşü
YEREL

TÜGVA'DAN "TÜRKİYE İÇİN EVET" YÜRÜYÜŞÜ
İdlib katliamında ölenler Darende'de unutulmadı
YEREL

İDLİB KATLİAMINDA ÖLENLER DARENDE'DE UNUTULMADI
Minibüs durağının park olarak kullanılmasına tepki
YEREL

MİNİBÜS DURAĞININ PARK OLARAK KULLANILMASINA TEPKİ
Yeşilyurt'ta ev yangını
YEREL

YEŞİLYURT'TA EV YANGINI
Akçadağ ilçesinde dolu yağışı etkili oldu
YEREL

AKÇADAĞ İLÇESİNDE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
&quot;Kayısı cenneti&quot; Malatya çiçeklerle beyaza büründü
YEREL

"KAYISI CENNETİ" MALATYA ÇİÇEKLERLE BEYAZA BÜRÜNDÜ
AK Parti'de referandum çalışmaları sürüyor
YEREL

AK PARTİ'DE REFERANDUM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
'TETLAP Prototipleme Atölyeleri' bilgilendirme semineri düzenlendi
YEREL

'TETLAP PROTOTİPLEME ATÖLYELERİ' BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ
Mühendislik Fakültesinde okuma salonu açıldı
YEREL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDE OKUMA SALONU AÇILDI
Kayısıda yeni sistem
YEREL

KAYISIDA YENİ SİSTEM
EN ÇOK OKUNANLAR
Köpek balığının saldırdığı Caitlyn Taylor: "Burnuna tekme attım"
SAĞLIK

KÖPEK BALIĞININ SALDIRDIĞI KIZ KONUŞTU: KÖPEK BALIĞININ BURNUNA...

1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 'Garip' filminin Fatoş'u büyüdü!
  • 4 Son halini görenler tanımakta zorluk çekti...