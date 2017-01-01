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Haliliye Belediyesi kırsaldaki yol atağını sürdürüyor

09 Nisan 2017 Pazar, 15:45
Haliliye Belediyesi kırsaldaki yol atağını sürdürüyor
Haliliye Belediyesi kırsaldaki yol atağını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla ilçe genelinde merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarını sürdüren fen işleri müdürlüğü, ilçedeki yol ağını günden güne arttırıyor. İlçe genelinde yol yapım, yeni yol açma ve bakım onarım çalışmaları sürdüren ekipler, vatandaşların yol ihtiyacını da birer birer tamamlamaya devam ediyor. Kırsal mahallelerde 5 ayrı noktada 5 ayrı ekiple çalışan ekipler, son olarak Gümüştaş ve Topraklı Mahallelerinde stabilize yol yapım çalışmalarını tamamladı. Üçgöze, Derinkuyu ve Ayazca mahallelerinde yol yapım çalışmaları devam ederken, ekipler Körkuyu ile Uluhan Mahallesi Bettik Sokakta da çalışmalara başladı. Yol yapım çalışmalarının devam ettiği mahallelerde, ekipler çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Körkuyu Mahalle Muhtarı İbrahim Halil Kırmızı da, mahallelerinde süren yol yapım çalışmaları için yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet kurulduğu günden beri bu köyümüz bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz çamur deryasından Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol bizi kurtarıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şuanda Pazar günü olmasına rağmen çalışmalar devam etmektedir. Allah bütün işçilerden ve Fevzi Demirkol'dan razı olsun" dedi.
(BB-SD-Y)

09.04.2017 15:53:41 TSI
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