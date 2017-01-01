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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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AK Parti Kadın Kolları yönetiminden Er Kadın'a ziyaret

09 Nisan 2017 Pazar, 15:46
AK Parti Kadın Kolları yönetiminden Er Kadın'a ziyaret
AK Parti Kadın Kolları yönetiminden Er Kadın'a ziyaret

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti Kadın Kolları Erzurum Girişimci Kadınlar Derneğinin İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığının PRODES biriminden desteklenen "Folklorik Bebeğimle Dünyam Değişsin" isimli projenin eğitim atölyesini ziyaret ederek referandum konusunda bilgilendirme yaptılar.
Projede yer alan 15 kadın ve dernek yönetici ve üyeleri ile bir araya gelen partili hanımlar çay- pasta eşliğinde referandumu konuştular. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hilal Demir " Bizler bu topraklarda yaşayan bu vatanın sahipleri olarak "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, Cenab-ı Hakk'ın izniyle inşallah Türkiye'nin önünü açarak ve ülkemizi güçlü bir devlet haline getirmesini arzu ediyoruz. Yeni sistemle birlikte hızlı karar alan, hızlı icraat ve reform yapan, etkin bir yönetim modeli oluşacak" diyen Başkan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılayan, tüm kurumların ve belediyelerimizin daha hızlı çalışmasını sağlayan bir işleyiş hâkim olacak" diye konuştu.
Er Kadın Başkanı Zekiye Çomaklı da yaptıkları ziyaret ve verdikleri bilgiler için misafirlerine teşekkür etti.
(ERZ-Y)

09.04.2017 15:54:10 TSI
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