09 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Kilis'te şehit polisler için mevlit okutuldu

09 Nisan 2017 Pazar, 15:47
Kilis'te şehit polisler için mevlit okutuldu
Kilis'te şehit polisler için mevlit okutuldu

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kilis'te şehit polisler için mevlit okutuldu.
Havı Cümbüş Camii'nde, şehit polisler için İl Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Hacı Cümbüş Camisinde öğle namazını müteakip okutulan mevlite Kilis Valisi İsmail Çataklı, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Mevlitte, şehit polisler için dualar okundu.
(MAD-SD-Y)

09.04.2017 15:56:24 TSI
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