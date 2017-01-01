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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Başkan Kara'dan Polis Haftası kutlaması

09 Nisan 2017 Pazar, 15:49
Başkan Kara'dan Polis Haftası kutlaması
Başkan Kara'dan Polis Haftası kutlaması

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Belediye Başkanı Hasan Kara, zor bir coğrafyada bulunan Türkiye'de, suçluların yakalanarak ortaya çıkarılmasıyla birlikte huzurun, güvenliğin ve adaletin tecellisinde polis teşkilatına, büyük sorumluluk düştüğünü belirtti. Kara,"Türk Polis Teşkilatının, geçmişte olduğu gibi bugün de halk nazarında saygın bir yerde durduğunu belirtmek istiyorum. Polis teşkilatımız toplumsal barışımızın, huzur ve güvenliğimizin teminatlarındandır. Görevini, zor şartlar altında, gece gündüz büyük fedakarlıklarla, vatan ve millet sevgisiyle, bilinçli ve ciddi bir sorumlulukla yerine getirmektedir. Hiç şüphesiz ki emniyet mensuplarımızın görevleri oldukça zorlu ve meşakkatli, bir o kadar da sorumluluğu yüksek ve dikkat isteyen bir meslek ve görevdir. Emniyet teşkilatımız ve çalışanları kurulduğu ilk günden bu yana gerekli fedakarlık ve özveriyi göstererek milletimizin huzur, güven ve barış ortamında yaşanması konusunda büyük hassasiyet göstermişlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümünde Şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyor, halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan tüm polislerimizin gününü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.
(MAD-SD-Y)

09.04.2017 15:57:24 TSI
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