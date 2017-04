YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gürpınar Mahallesi'nde düğün salonu ve spor merkezi hizmete açıldı

Gürpınar Mahallesi'nde düğün salonu ve spor merkezi hizmete açıldı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gürpınar da yapımı tamamlanan düğün salonu ile spor merkezinin düzenlenen tören ile hizmete açıldığını söyledi.

Gürpınar Düğün Salonu ile Spor Merkezinin açılış törenine; Ekonomi eski Bakanı Mustafa Elitaş, AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı, Melikgazi Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri ile muhtarlar ve çok sayıda semt halkı iştirak etti.

Yerinde hizmet

Belediye hizmet binası olarak hizmet veren yapının bölge halkının düğün salonu talebi üzerine yapılan çalışma ile düğün ve toplantı salonu inşa ettiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç "Gürpınar bölgesi şehir merkezine uzak ancak doğal yapısı ile yeşillikler içinde tarihsel yapıları ile bezenmiş güzel ve şirin bir yerleşim bölgesidir. Gürpınar halkı düğün, nişan veya bir toplantı yeri olmadığından sıkıntı yaşadıklarını söylediler. Bizde halkın bu haklı isteğini yerinde bularak belediye eski hizmet binasında tadilat ile düğün salonu ve çok amaçlı toplantı salonu yaptık. Bugün düzenlenen tören ile hizmete açtık. Şehrin merkezinde ne hizmet var ise en ücra semtinde de aynı hizmet bulunmaktadır. Kısacası artık her yer Melikgazi olmaktadır. Melikgazi de yaşamanın ve bulunmanın tüm güzelliklerinden faydalanmaktadır. Bilinçli, bilgili ve istikrarlı bir yönetim ile artık Melikgazi bir referans belediye olmuştur. Her gün yeni bir tesis ve yatırım ile ilçe adeta bir bütün olarak yenilenmektedir" dedi.

Bölge halkının istediklerini hep öncelikli saydıklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, düğün salonu ve spor merkezini gezerek Gürpınar halkının memnuniyetlerini sordu ve sohbet etti.

Gürpınar gezisinde Gürpınar esnafı ve haklı ile sohbet eden Başkan Memduh Büyükıklıç, artık düğünlerin eziyet olmaktan çıktığını ve mutlu günlerin bu tür modern tesislerde yapılacağını sözlerine ekledi.

Gürpınar Yeşil mahalle Muhtarı Mehmet Kundaksız ise bu yatırımın Gürpınar halkı için çok önemli olduğunu daha da önemlisinin hem düğün salonu, hem spor merkezi hem de çok amaçlı bir toplantı salonuna sahip olduklarını bundan dolayı emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Önceki Ekonomi Bakanımız Sayın Mustafa Elitaş'da her gün bir hizmet ve yatırım ile Melikgazi Belediyesi'nin bir rekora imza attığını ancak bunun bir tesadüf değil istikralı bir yönetim, güçlü bir kadro ve halkına güvenen bir yönetimden kaynaklandığını kaydetti.

(AÖ-Y)



09.04.2017 15:59:19 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER