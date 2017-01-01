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Kahramanmaraş'ta kayak merkezi için imzalar atıldı



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KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce Yedi Kuyular mevkisinde yapılacak olan Yaz-Kış Rekreasyon Alanı ve Kayak Merkezi yapımı için imzalar atıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Genel Sekreter Züver Çetinkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Haruz Buz, Etüd Projeler Dairesi Başkanı Mustafa Aksel Abacıoğlu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Abdulkadir Kırmacı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Cengiz Berberoğlu ile Halatlı Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul katıldı.

İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un üzerinde durduğu bir projeye daha başlayacaklarını belirtti. Çetinkaya, "Bugün burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç'un seçim çalışmaları sırasında vaat ettiği en önemli projelerden birisi olan Yedikuyular Yaz-Kış Rekreasyon Alanı ve Kayak Merkezi'mizin sözleşmesini imzalayacağız. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak bu bölgede çok büyük bir eksikliği gideriyoruz. 250 kilometre yarıçapında bir alanda böyle bir kayak merkezi bulunmamakta. En yakın kayak merkezi Kayseri Erciyes'te bulunmakta. Bu bölgede bu hinterlanda böyle bir kayak merkezi bulunmamakta. Bölgenin bu ihtiyacını bu projemizle gerçekleştirmiş oluyoruz" dedi.

Yedikuyular Yaz-Kış Rekreasyon Alanı ve Kayak Merkezimizin yapım işinin ihalesini 8 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirdiklerini ve ihalenin Halatlı Taşımacılık Ltd. Şti uhdesinde kaldığını hatırlatan Çetinkaya, "11 milyon 823 bin lira gibi gerçekten düşük bir bedelle ihalesini yaptık. Bugün de Halatlı Taşımacılık firmasıyla sözleşme imzalıyoruz. Yedikuyular Yaz-Kış Rekreasyon Alanı ve Kayak Merkezi'mizde 540 metrekare Danışma ve Yönetim Birimi, 550 metrekare Restaurant ve Cafe, 140 metrekare umumi bay-bayan tuvalet ve lavabo 140 metrekare üst istasyon, 270 metrekare kar ezme aracı garajı 2 adet jeneratör binaları 2 adet su depoları ile alt istasyonu kotu olan 1.833 metre rakımından üst istasyon kotu olan 2.044 metre rakımına telesiyej ve teleski hatları ile ulaşılacak. 730 metre uzunluğunda 1 adet telesiyej hattı, 430 metre uzunluğunda teleski hattı ve ayrıca 100 metre uzunluğunda yürüyen bant bulunmaktadır. Bir adet helikopter ve otopark alanları bulunmaktadır. Yedikuyular Yaz-Kış Rekreasyon Alanı ve Kayak Merkezimizi en kısa süre içerisinde halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Yedi Kuyular mevkisinde yapılacak olan Yaz-Kış Rekreasyon Alanı ve Kayak Merkezi günlük 2 bin kayakçı olmak üzere toplam 5 bin kişi kapasiteli olacak. Yıllık kış sporları olarak 4 ay hizmet verecek tesis 250 kilometre yarıçaplı bölgede tek kış sporları tesisi olacak.

(OZR-Y)



09.04.2017 16:05:24 TSI

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