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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Başkan Demirtaş Gülüçlü gençlerle kahvaltıda buluştu

09 Nisan 2017 Pazar, 16:00
Başkan Demirtaş Gülüçlü gençlerle kahvaltıda buluştu
Başkan Demirtaş Gülüçlü gençlerle kahvaltıda buluştu

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş beldedeki gençlerle sabah kahvaltısında bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, CHP Gülüç Belde Başkanı Halil Demirel ve bazı belediye meclis üyelerinin de katılımı ile gençlerle Gülüç Ahos Otel'de düzenlenen sabah kahvaltısında biraraya geldi.
Gençlere belediye olarak büyük önem verdiklerini anlatan Demirtaş, kendilerine kapısının 24 saat açık olduğunu söyledi. Demirtaş konuşmasında "Sizlerle belediye başkanı olmadan öncede belediye başkanı olduktan sonrada sık sık görüşüyoruz. Sizlerle abi kardeş gibiyiz. Bu dünde böyleydi, bu günde böyle, yarında böyle olacak. Sizlerle bir araya gelmemizin asıl sebebi Belediye olarak Gülüç'te hizmet yaparken bizim aklımıza gelmeyen, bizim gözden kaçırdığımız sorunlar olabilir. Sizlerin bu noktada ki düşünce ve talepleri bizim için çok önemli. Ben her zaman sizlerin yanınızdayım. Çünkü sizler bu vatanın geleceğisiniz. Bu vatan sizlere emanet. Bana bu güne kadar vermiş olduğunuz destek dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizlerle bundan sonrada değişik organizasyonlarda bir araya gelip bu tür sohbetler yapacağız" dedi.
CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ise Başkan Demirtaş ve ekibinin kısıtlı imkanlara rağmen beldesine çok güzel hizmetler yaptığını belirterek, kendisini gençlerle buluşturduğu için teşekkür etti. Başkan Demirtaş ile beraberindekiler daha sonra gençlerle toplu fotoğraf çektirdi.
(VK-RFK-Y)

09.04.2017 16:08:12 TSI
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