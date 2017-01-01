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Mutluluklara ev sahipliği yapacak çalışma



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Köprübaşı Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan düğün salonunun tamamlandı.

İl genelinde projelerini bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan düğün salonunu tamamladı. Dünya evine girecek gençlere en mutlu günlerinde ev sahipliği yapacak olan düğün salonu kısa bir süre sonra Köprübaşılıların hizmetine girecek. Çok amaçlı etkinlik salonu olarak kullanılabilecek olan düğün salonunun çevre düzenlemesinin de büyük bir kısmının tamamlandığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde Manisa'nın sosyal anlamda daha da gelişmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda il genelinde ihtiyaç duyulan bölgelere düğün salonlarını kazandırıyoruz. Köprübaşı Namık Kemal Mahallesi'ne de Yeni bir düğün salonu kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çevre düzenlemesinin de büyük bir kısmını tamamladığımız düğün salonumuz kısa sürede Köprübaşılıların hizmetine girecek. Dünya evine girecek olan çiftlerimizin mutluluklarına ortak olmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

(AY-Y)



09.04.2017 16:21:10 TSI

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