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Başkan Uysal; "Milletle dertlenmeyen tasfiye olacak"

09 Nisan 2017 Pazar, 16:17
Başkan Uysal; "Milletle dertlenmeyen tasfiye olacak"
Başkan Uysal; "Milletle dertlenmeyen tasfiye olacak"

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Bağlık mahallesinde yaptığı halk toplantısında yeni sistemde milletle dertlenmeyenlerin tasfiye olacağını söyledi.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumu oylaması öncesi Bağlık mahallesindeki turlarını sürdürüyor. Bağlık mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Uysal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Evet diyerek destek istedi.
Bağlık Mahallesi Muhtarı Muhsin Aydın tarafından karşılanan Başkan Uysal, halkın istek ve taleplerini dinleyerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye'ye neler kazandıracağını madde madde anlattı, vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı.

"Evet demek için çok sebep var"
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine Evet demek için Milletin çok sebebinin olduğunu belirten Başkan Hüseyin Uysal; "Bu sisteme Evet derseniz, artık Milletle dertlenmeyenler siyasetten tasfiye olacaklar. Hükümet sisteminin başına geçmek isteyen kişi yüzde 50+1 oy almak zorunda olduğu için yani her 2 kişiden birinin oyunu almak zorunda olduğu için bu sistem uzlaşıyı artıracak, kutuplaşmaları azaltacak ve en önemlisi bir daha koalisyon dönemlerini yaşamayacağız. 'Evet demek için Hayır'ın etrafında birleşenlerin fotoğrafı bile yeterli bir sebep. Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini istemeyen şer güçler, ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyen terör örgütleri hep bir ağızdan Evet çıkarsa biteriz diyorlar. İşte sadece bu bile Evet demeye yeterli" dedi.
Başkan Uysal, son haftaya girilen Anayasa Referandumun da Kdz. Ereğli halkına güvendiğini belirterek, her zaman olduğu gibi bu referandumda da halkın sağduyusunun galip geleceğini söyledi.
(VK-OA-Y)

09.04.2017 16:25:01 TSI
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