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BEÜ'de nükleer enerji konuşulacak



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi'nde nükleer enerji konuşulacak.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) gündeme dair konuları değerlendirmeye devam ediyor. Son yıllarda üzerinde en çok konuşulan konu olan nükleer enerji 10 Nisan Pazartesi günü Prof. Dr. Hikmet Ş. Aybar tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi'nde ayrıntılarıyla ele alınacak.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek olan konferansta "Nükleer enerji nedir", "Türkiye'de ve Dünya'da nükleer enerjinin kullanımı ve nükleer enerjinin" bilimsel olarak değerlendirilmesine yer verilecek.

(OA-OA-Y)



09.04.2017 16:29:54 TSI

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