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U21 1.Ligi

- Yeni Malatyaspor, Eskişehir maçı hazırlıklarına Çarşamba günü başlayacak



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - U21 1. Ligi'nde Ümraniye deplasmanından 1 puanla dönen Yeni Malatyaspor, Eskişehir maçı hazırlıklarına Çarşamba günü başlayacak.

Deplasmanda oynanan Ümraniyespor maçında 1 puan alan Yeni Malatyaspor U21 takımı, Malatya'ya döndü. Takımın, haftaya oynanacak olan Eskişehir maçı için hazırlıklara Çarşamba günü başlayacağı bildirildi.

Ümraniyespor maçı

Yeni Malatyaspor, hafta sonunda karşılaştığı Ümraniyespor maçını İstanbul Hekimbaşı Suni Çim Sahası'nda oynanmış, Süleyman Özdemir, Celal Eser, Mehmet Demirel ve Yılmaz Kayhan hakem triosunun yönettiği maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle bitmişti. Karşılaşmanın ikinci yarısında da taraflar birer gol daha bulurken, maç 2 - 2'lik sona ermişti. Golleri Taylan Ökke ve Talha Cellat'ır açtığı müsabaka sonucunda Yeni Malatyaspor, puanını 51'e yükseltirken, ligde ikinci sıradaki yerini korudu.

Lider Gaziantep Bş. Bld. Spor, ligden çekilen Altınordu ile maçında hükmen galip sayılınca, Yeni Malatyaspor ile puan farkı 3'e yükseldi.

(MT-SD-Y)



09.04.2017 16:36:06 TSI

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