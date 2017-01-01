Adıyaman'da öğrenciler yararına kermes
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Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, maddi durumu zayıf olan öğrencilere yönelik kermes düzenlendi.
Adıyaman Yüzakı Eğitim Kültür Hizmet Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği tarafından Demokrasi Parkı içerisinde düzenlenen kermes vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Gelirinin tamamının maddi durumu zayıf öğrencilere yönelik kullanılacak olan kermes 3 gün boyunca açık kalacak. Birlik ve beraberlik mesajları veren dernek yetkililerinden Yasemin Pamukçu, "Maddi durumu zayıf olan öğrencilerimiz yararına bir kermes düzenledik. 3 gün sürecek olan kermesimiz oldukça bereketli geçiyor. Kermesimizde emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.
(CK-SD-Y)
09.04.2017 16:39:26 TSI
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