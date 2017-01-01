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Masa Tenisi Gençler Türkiye Şampiyonası Karaman'da başladı

09 Nisan 2017 Pazar, 16:34
Masa Tenisi Gençler Türkiye Şampiyonası Karaman'da başladı
Masa Tenisi Gençler Türkiye Şampiyonası Karaman'da başladı

(Fotoğraflı)

Mehmet Dağlı
KARAMAN (İHA) - Okullar Arası Gençler Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası Karaman'da başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının okul sporları faaliyet programında yer alan ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Okullar Arası Gençler Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası 50 okul takımından 200 sporcunun katılımıyla İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Spor Salonunda başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Karadeniz, "Karaman'da sizleri misafir etmekten dolayı mutlu olduğumuzu belirtir, müsabakalar süresince Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak sizleri en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağımızı bilmenizi isterim. Okul sporları karşılaşmaları ile sporun tabana yayılması, gençlerimizin daha fazla müsabakalara katılmalarının sağlanması geleceğin yetenekli sporcularının kulüplerimizin ve milli takımlarımızın alt yapılarını oluşturarak ülkemiz sporuna kazandırılması, aynı zamanda da gençlerimizde kardeşlik, yardımlaşma, centilmenlik, kaynaşma ve hoşgörü değerlerinin ön plana çıkarılması amaçlanmaktadır. Yapacağınız müsabakalarda başarılar dilerim" dedi.
Açılış konuşmalarının ardından başlayan şampiyona, 10 Nisan Pazartesi günü kızlar ve erkekler kategorilerinde yapılacak yarı final ve final müsabakalarıyla sona erecek.
(MD-FM-Y)

09.04.2017 16:42:46 TSI
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