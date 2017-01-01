09 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Milletvekili Ilıcalı, Erenler Alevi ve Bektaşi Derneği yönetici ve üyeleriyle bir araya geldi

09 Nisan 2017 Pazar, 16:49
Milletvekili Ilıcalı, Erenler Alevi ve Bektaşi Derneği yönetici ve üyeleriyle bir araya geldi
Milletvekili Ilıcalı, Erenler Alevi ve Bektaşi Derneği yönetici ve üyeleriyle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, referandum çalışmaları kapsamında Erenler Alevi ve Bektaşi Derneği yönetici ve üyeleriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sunumuyla, üniversite öğrencilerinden mahalle muhtarlarına, ilçelerden köylere, Sivil Toplum Kuruluşlarından kahvehanelere kadar birçok topluluğa yeni sistemi anlatan Milletvekili Mustafa Ilıcalı, bu kez de Erenler Alevi ve Bektaşi Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen programda Alevi vatandaşlara 'Neden Evet Demeliyiz'i örneklerle açıklayan Ilıcalı, 18 maddeyi tek tek anlattı. Yeni anayasa ile ilgili sosyal medyadaki iddialara dikkat çeken Ilıcalı "Ortaya atılan iddiaları gerçek sanan, sosyal medyanın ve muhalefetin yalanlarının etkisi altında kalan vatandaşlarımız var. Bizim yapmamız gereken halkı doğru bilinçlendirmek." dedi.
"Bu parti ya da şahsi bir mesele değil, ülkemiz için önemli bir sistem değişikliği" diyen Milletvekili Ilıcalı, "Ben bu sistemi siyasi kariyerimi düşündüğüm için değil, Erzurum'u, hemşehrilerimi ve ülkemi düşündüğüm için savunuyorum. Cumhurbaşkanlığı sistemine vekilliğimden ziyade bir vatandaş olarak inanç duyuyorum. Ben net bir insanım kendi inanmadığım hiçbir şeyi anlatmam ve desteklemem. Fakat faydalı olacağına inandığımı da halkımdan esirgemem. Bu duygularla, bu sistemi anlatmak için gece gündüz çalışıyorum ve her gittiğim yerde eğer aklında soru işareti kalmış ve sorusu olan varsa mutlaka sorsun, yoksa hakkımı helal etmem diyorum." diye konuştu.
Parlamenter sistemin birçok problemi beraberinde getirdiğine vurgu yapan Ilıcalı, "Yıllarca ihtilaller, darbe kalkışmaları, ekonomik krizler, batan bankalar, ödenemeyen milyarlarca lira borçlara şahit olduk. Artık bu sistemin tıkandığını hepimiz görebiliyoruz." dedi.
Sistemin bir an önce değişmesi ve Türkiye'nin hızla gelişmesi için 16 Nisan'daki tercihin önemli olduğuna dikkat çeken Ilıcalı, "Biz bütün sıkıntıları hızla ortadan kaldırıp ülkemize daha çok hizmet etmek istiyoruz. Terör artık bu ülkenin gündemini oluşturmasın. 2026 Kış Olimpiyatları, istihdamın büyümesi, hızlı trenler, barajlar, köprüler gündemimiz olsun istiyoruz." cümlelerinin altını çizdi.
Ana muhalefetin referandum sürecinde Erzurum'da sadece sosyal medya üzerinden çalışma yaptığını belirten Ilıcalı, "Bazı şehirlerde ana muhalefet hiç çalışma yapmıyor, madem 'hayır' için sağlam gerekçeleri var neden gelip halkı bilgilendirmiyorlar? Demek ki salon toplantıları haricinde halka değer vermiyorlar. Oysa bizler Bakanımızla, vekillerimizle, İl Başkanımızla, Belediye Başkanlarımızla ve teşkilatlarımızla aktif olarak sahada, halkımızla beraberiz. Bizim hedefimiz referandum sonuçlarında Erzurum'u büyükşehirler içinde birinci yapmak. Halkımızı doğru yönde bilgilendirip bu hedefimizi gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
(ERZ-AA-Y)

09.04.2017 16:56:55 TSI
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