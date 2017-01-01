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Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz: "Türk polisi tarih yazdı"



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Türk Polisi 15 Temmuz gecesi cesaretiyle, dirayetiyle, kararlı ve dik duruşuyla tarih yazdı. Onlar, bu ülkenin güven, huzur ve refah içinde yaşamasının teminatı olan kahramanlarımızdır" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 'Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş Yıldönümü' ve 'Polis Haftası' nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Emniyet güçlerinin ülkemizde güven ortamının sağlanmasına yönelik olağanüstü gayretler sergilediğini belirten Başkan Yılmaz, "Türk polisi gücünü halktan ve kanunlardan alan görevini her zaman fedakarca yapmış, gerektiğinde canını hiçe sayarak ulvi görevini yerine getirmiş, toplumumuzun güvenini kazanmıştır. Köklü bir geçmişe, deneyime ve birikime sahip olan Polis Teşkilatımız yasaların uygulanmasını gözetmek, kamu düzeni ile vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak amacıyla önemli ve ulvi bir göreve sahiptir. Milletimizin birlik ve beraberliğinin korunması ve asayişin sağlanmasında gece gündüz demeden çalışan Türk Polisi şüphesiz görevini en zor şartlarda dahi yerine getirmektedir" dedi.

"Gurur duyuyorum"

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 62 polis memuruna Allah'tan rahmet dileyen Yılmaz, "Demokratik otoritenin meşru gücünü temsil eden, ülke sınırları içinde huzur ve güven ortamı sağlayan 'Türk Polis Teşkilatı'nın 172. yıldönümünü ve tüm polislerimizin polis haftasını yürekten kutluyorum. Müthiş bir deneyime, birikime sahip böyle bir teşkilata sahip olduğumuz için gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

(FC-RFK-Y)



09.04.2017 17:00:10 TSI

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