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Eğitim-Bir-Sen eğitim çalışanlarıyla buluştu

09 Nisan 2017 Pazar, 16:58
Eğitim-Bir-Sen eğitim çalışanlarıyla buluştu
Eğitim-Bir-Sen eğitim çalışanlarıyla buluştu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Yönetimi ve Eğitim-Bir-Sen Şehzadeler İlçe Yönetimi Şehzadeler ilçesi merkez ve mahalle okullarında görev yapan eğitim çalışanlarını ziyaret ederek talep ve çözümlerini dinledi.
Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, yönetimi Şehzadeler ilçesi merkez ve mahalle okullarında görev yapan eğitim çalışanlarını ziyaret etti. Ziyaretlerde Manisa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Karaoğlanlı Ortaokulu ve İlkokulu, Sancaklı İğdecik Hayrullah Divrik Ortaokulu ve İlkokulu, Sancaklı Bozköy 75. Yıl Ortaokulu ve İlkokulunda görev yapan eğitim çalışanları ile bir araya gelindi. Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, ziyaret edilen okullarda görev yapan öğretmenlerin talep ve çözüm önerilerini dinledi. Ülkenin gelişmesi amacıyla eğitim çalışanlarının çalışma şartlarının daha da iyileştirilmesi, sorunlarına çözüm bulunmasının en büyük amaçları olduğuna dikkat çeken Öner, "Emeğin saygın, kamu görevlilerinin kazancının insanca bir hayat standardına yaraşır olması için çalışmakla, mücadele vermekle sorumluyuz" dedi.
Yakın tarihte tecrübe ettiklerinin yeni nesillerin başına gelmemesi için ter döktüklerini belirten Öner, "Artık bedel ödenmesin, hak kayıpları olmasın, enerjimiz iç çatışmalarla berhava olmasın. İstediğimiz, yapmaya çalıştığımız, olmasını beklediğimiz, uğruna mücadele verdiğimiz şey, normalleşen, demokratikleşen, özgürleşen, feraha kavuşan bir Türkiye. Böyle bir ülkede yaşamak, hepimizin arzusudur. Bu nedenle, ayrışmak yerine birleşmeli, yeni ve daha güçlü bir Türkiye için beraber çalışmalıyız. İstikrarsızlığın, krizlerin olmaması, enflasyonun tavan yaptığı dönemlere dönülmemesi, emeğin değersizleşmemesi için, tarihten aldığımız dersler ışığında, çift başlılığa son veren yeni anayasa değişikliğini destekliyoruz" dedi.

"Talepleri karşılayamayan sistemler için dönüşüm kaçınılmazdır"
Ekonomik istikrarın siyasi istikrara bağlı olduğunu belirten Öner, "Üretimin artması, işsizliği azaltacak istihdam rakamlarına ulaşılması için vesayetten uzak, milletin egemen olduğu daha demokratik bir sisteme ihtiyaç var. Hiçbir sistem eleştirilemez veya değiştirilemez değildir. Bütün sistemler sosyolojik ihtiyaçlardan, siyasetin gün içerisinde taşıdığı şartlardan etkilenir ve ihtiyacı karşılayamadığı zaman değişim, dönüşüm kaçınılmaz olur. Önemli olan, herkes için adaleti sağlayabilmek, kamusal adalet duygusunu zedelemeden, herkesin kamusal olarak var olabilmesini, her halükarda insan onurunun korunduğu bir sistemi temin edebilmektir" diye konuştu.

"Yeni ve güçlü bir Türkiye için 'Evet' diyoruz"
Referandumda kararlarının 'Evet' olacağını sözlerine ekleyen Öner, "Mevcut sistem, darbelerle, muhtıralarla, krizlerle, kirli pazarlıklarla, defalarca kurulup yıkılan hükümetlerle, bir gecede insanını fakirleştiren sömürüye açık yanıyla yıpranmış ve halkın gözünden düşmüş bir sistemdir" diyen Öner, "Geçmişten ibret alan aklıselim bir insanın, mevcut sistemle yarınının güvencede olmadığını, kamu görevlilerinin, üreten insanların emeğinin değerinin her zaman risk altında olduğunu görmemesi mümkün değildir. Terimizin buhar olmaması, emeğimizin değeri için 'Yeni Türkiye'ye 'evet' diyor, bunun için çalışıyoruz" dedi.
(AY-Y)

09.04.2017 17:06:05 TSI
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