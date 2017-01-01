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Milletvekili Koçer ve Başkan Tahmazoğlu Konak Mahallesini ziyaret etti



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GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ile 16 Nisan referandum öncesi Konak Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Gelecek nesiller için atılacak önemli bir adım olarak kabul edilen 16 Nisan tarihindeki referandum öncesi çalışmalarını aralıksız sürdüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her fırsatta vatandaşla bir araya gelmeye devam ediyor. Gaziantep AK Parti Milletvekili Nejat Koçer, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hakan Kurt ve parti teşkilatıyla birlikte Konak Mahalle Muhtarı Ahmet Öztürk ve mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve değiştirilecek Anayasa maddeleriyle ile ilgili bilgi verdi.

"Halkımızın kararı net"

Açıklamasında referandumun önemine işaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Milletvekilimiz Nejat Koçer ile birlikte esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde 'Kararımız Net Oyumuz evet' diyorlar. Onların da desteğiyle ülkemizin hem siyasi, hem de ekonomik anlamda önü açılıyor. İnşallah 17 Nisan Türkiye için çok daha güzel günlerin başlangıcı olacak. AK Parti'de daima birlik ve beraberlik anlayışıyla, millete hizmet anlayışı vardır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldik' düsturu ile çalışmaya ve hareket etmeye devam edeceğiz. Referandum sürecinde sıkı bir şekilde çalışarak, ülkemiz için, vatanımız için, bayrağımız için evet demeliyiz. Rabim o güzel günlere bizleri kavuşturmayı nasip eylesin" dedi.

"Tek adamlık propagandası yalan"

Konuşmasında Anayasa değişikliğinin meclisten geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayı anımsatan AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, "Başkanlık sisteminde hem Cumhurbaşkanı hem de meclis 5 yılda bir seçimle belirlenecek. Tek adamlık sisteminde meclis yoktur, hükümet yoktur. Biz de ise her ikisi de var. 2007´de AK Parti´ye Cumhurbaşkanı seçtirmediler. Biz de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini halk yapsın dedik. Şimdi o değişikliğin hukuki altyapısını oluşturuyoruz. Başbakanlığı da Cumhurbaşkanlığı da tek kişide topluyoruz. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin demokratik bir sistem olmadığı algısı yanlış. Siyasi partileri, meclisi kaldırırsanız o zaman tek adamlık olur. Şimdi Cumhurbaşkanı seçimle gelecek. Bu sistemde seçilecek başkan daha çok kesime hitap etmesi gerekiyor. Çünkü yüzde 50´yi almak kolay bir iş değil. Yani seçim öncesi bir koalisyon olacak. Bazı partilerle ittifaklar söz konusu olacak. O nedenle tek adamlık propagandasına karşı doğruları söylemiz gerekiyor" dedi.

(AK-SD-Y)



09.04.2017 17:10:27 TSI

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