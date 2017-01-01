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por Toto 2. Lig

09 Nisan 2017 Pazar, 17:04
por Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig
- Fethiyespor 4 Zonguldak Kömürspor 3

(Fotoğraflı)

Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, evinde müthiş bir geri dönüşe imza atan Fethiyespor, Zonguldak Kömürspor'u 4-3 mağlup etti.


12 sarı, bir kırmızı kartın gösterildiği karşılaşmada Zonguldak Kömürspor Okan'ın 2, Onur'un golleriyle 3 -0 öne geçtikten sonra 5 bin taraftarının desteği ile Fethiyespor Bayramın 2, Hakan ve Cemre'nin golleri ile 4-3 öne geçti.
STAT: Fethiye Şehir
HAKEMLER: Tolga Kadaz **,Özgür karakoçlu**, Oğuz Akyüz**
FETHİYESPOR: Kubilay **,Hüseyin Cihan Avcu**, Bayram **, Oğuzhan *,(Dk. Hakan *) Hüseyin Atalay **, Mert Er Estik*,Fatih **,Selçuk **, Cemre ** Aytaç *,Oktay **(Dk 58 Emir Gökçe)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Osman ***,Okan**,(Dk. 76 Sinan*), Onur ***, Hüseyin Yılmaz **,Erdinç ** ,Ali** Turan ***,Selçuk Vural ***(Dk. 64 Batuhan),Mert Caydan **,Anıl **,Okan***
SARI KARTLAR: Dk. 18 Bayram, Dk 56 Selçuk, Dk 60 Cihan Avcı, Dk 62- Dk.88 Emir Gökçe, Dk. 65 Fatih,Dk. 81 Cemre, Dk. 90 Aytaç (Fethiyespor) Dk. 26 Ali, k 27 Turan, Dk. 69 Erdinç , Dk. 88 Sinan(Zonguldak Kömürspor)
Kırmızı Kart . Dk 88 Emir
GOLLER: Dk. 17- Dk. 71 Okan, Dk. 73 Onur, Dk. ( Zonguldak Kömürspor), Dk. 77- Dk.80 Bayram. Dk 83 Hakan, Dk. 86 Cemre ( Fethiyespor)
MAÇTAN NOTLAR
***Fethiyespor-Zonguldak Kömürspor karşılaşması güneşli güzel bir havada oynandı. Karşılaşmaya ilgi yoğun oldu. Karşılaşmayı AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Cumhuriyet Başsavcısı Veli San, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalıal, Fethiyespor Başkanı Okan Uysal, Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner'in yanı sıra 5 Bine yakın Fethiyespor taraftarı da izledi. Karşılaşmayı Zonguldak'dan gelen 50-60 kişilik taraftar grubu da izledi.
***Fethiyespor Beşkaza Taraftar Grubu maç boyunca "Şimşek Gol Gol" diye tempo tutarken, maç başında da "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" şeklinde bağırdılar. Lacivert Beyazlı taraftarlar maç başında futbolcuları yanlarına çağırarak, "Fethiye'nin Onuru Size Emanet" yazılı dev bir afiş açtılar.
***Fethiyesporda kart cezalısı Eray Açıkgöz ile kadro dışı bırakılan Bekir Ozan Has , Zonguldak Kömürspor da ise kart cezalısı Sefa Akyol karşılaşmada yer almadı. Fethiyespor son 10 haftada sadece 2 beraberlik alırken, 28 puan kaybetti.Fethiyespor alt sıralardan kurtulmak için mücadeleyi 3 puanla kazanmak istiyordu.Konuk ekip play off mücadelesini sürdürmek için mutlak kazanmak istiyordu.
Maçtan Dakikalar


17'nci dakikada Turan'ın ceza alanı sağ çaprazına havalandığı topu önüne alan Okan Eren, karşı karşıya pozisyonda yerden sert şutla takımını öne geçirdi. 0-1
22'nci dakikada Hüseyin ara pasında kaleyi karşısına alan Aytaç'ın şutunu kaleci Osman yatarak çıkardı.
48'inci dakikada Hakan'ın ara pasında, Aytaç'ın şutunu kaleci Osman çıkardı.
65'inci dakikada Aytaç'ın sol kanattan kale alanına çevirdiği topa Emir'in vuruşunu kalecinin üzerine gitti.
70'inci dakikada köşe vuruşundan gelen topa ön direkte iyi yükselen Okan Eken, meşin yuvarlağı bir kez daha ağlara gönderdi. 0-2
73'üncü dakikada Okan Eken pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Onur'un Kubilay'ın üzerinden aşırttığı top ağlarla buluştu. 0-3
77'nci dakikada Hakan'ın serbest vuruştan kale alanına gönderdiği topa, Bayram'ın dokunuşu ağlara gitti. 1-3
79'uncu dakikada Hakan'ın serbest vuruştan kaleye gönderdiği topu kaleci Osman çıkardı. Kale alanında oluşan karambolde topa son dokunan Bayram oldu. 2-3
83'üncü dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla vuruşan Hakan'ın yerden falsolu vuruşu, direğe çarparak ağlara gitti. 3-3
86'ncı dakikada Hakan'ın vole vuruşunda kaleci Osman'dan seken topu Cemre ağlara gönderdi. 4-3
88'inci dakikada rakibini iten Emir ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Başka gol olmayınca karşılaşma Fethiyespor'un 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

09.04.2017 17:12:33 TSI
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