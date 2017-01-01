Başkale'de 12 kilo esrar ele geçirildi
(Fotoğraflı)
Engin Ertürk
VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlenen operasyonda 12 kilo 480 gram esrar ele geçirildi.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çaldıran Jandarma Karakolu Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyonda, yasa dışı yollardan getirilip batı illerine görülmek istenilen 2 çuval içinde 12 kilo 480 gram esrar ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan M.K. isimli şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
(EE-MSA-Y)
09.04.2017 17:16:22 TSI
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